«Шансов на обычную авиакатастрофу нет»: Зарубежная пресса о самолете Пригожина

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
Мировые СМИ бурно обсуждают трагедию в Тверской области, где 23 августа разбился бизнес-джет, на борту которого, по данным Росавиации, находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Иностранные журналисты отмечают совпадение даты авиакатастрофы.
Как сообщает «Bloomberg», самолет Пригожина разбился через два месяца после мятежа в Ростовской области. Газета «Hindustan Times» упоминает некоторые факты из биографии главы группы наемников «Вагнер».
«После того как он два месяца назад повернул своих людей на Москву, многие в России и за ее пределами стали задаваться вопросом, как долго он протянет, вызвав ярость президента России Владимира Путина», — пишет издание.
В свою очередь турецкое издание CNN Turk усомнилось в версии случайного совпадения. Издание приводит мнение профессора Месутв Хакки Кассина, который считает, что на борту бизнес-джета была установлена бомба.
«Шансов на обычную авиакатастрофу нет», — пишется в статье.
Долгое время предприниматель, собственник группы компаний «Конкорд», основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин руководил наемниками, которые участвовали в военных операциях в Украине, Сирии и Африке. Многие СМИ обращают внимание на то, что Путин назвал июньский мятеж предательством, но тогда Пригожин избежал возмездия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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