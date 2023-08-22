«Шансов на обычную авиакатастрофу нет»: Зарубежная пресса о самолете Пригожина

Мировые СМИ бурно обсуждают трагедию в Тверской области, где 23 августа разбился бизнес-джет, на борту которого, по данным Росавиации, находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Иностранные журналисты отмечают совпадение даты авиакатастрофы.

Как сообщает «Bloomberg», самолет Пригожина разбился через два месяца после мятежа в Ростовской области. Газета «Hindustan Times» упоминает некоторые факты из биографии главы группы наемников «Вагнер».

«После того как он два месяца назад повернул своих людей на Москву, многие в России и за ее пределами стали задаваться вопросом, как долго он протянет, вызвав ярость президента России Владимира Путина», — пишет издание.

В свою очередь турецкое издание CNN Turk усомнилось в версии случайного совпадения. Издание приводит мнение профессора Месутв Хакки Кассина, который считает, что на борту бизнес-джета была установлена бомба.

«Шансов на обычную авиакатастрофу нет», — пишется в статье.

Долгое время предприниматель, собственник группы компаний «Конкорд», основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин руководил наемниками, которые участвовали в военных операциях в Украине, Сирии и Африке. Многие СМИ обращают внимание на то, что Путин назвал июньский мятеж предательством, но тогда Пригожин избежал возмездия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»