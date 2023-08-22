Политолог Калачев предрек Евгению Пригожину «культ Цоя»

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
Погибший основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин если и попадет в учебники истории, много места там ему не отведут. Власти не захотят делать из командира «музыкантов» народного героя. Возможно, лишь отдадут должное его былым заслугам, заявил в эфире НСН политолог Константин Калачев.
А вот в народе может возникнуть «культ Пригожина» — по аналогии с «культом Цоя», когда поклонники кричали «Цой жив!».
«Народ сам может его героизировать, как героизировали Стеньку Разина или Емельяна Пугачева, но до Разина и Пугачева Пригожин не дотянул», — пояснил Калачев.
Некоторое время после происшествия в Тверской области многие люди в России будут уверены, что гибель Евгения Пригожина была инсценировкой. Со временем такие разговоры стихнут.
«Курс на героизацию требует усилий, а курс на забвение не требует ничего», — резюмировал политолог, назвав при этом Пригожина «неформатным» персонажем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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