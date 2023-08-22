Политолог Калачев предрек Евгению Пригожину «культ Цоя»

Погибший основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин если и попадет в учебники истории, много места там ему не отведут. Власти не захотят делать из командира «музыкантов» народного героя. Возможно, лишь отдадут должное его былым заслугам, заявил в эфире НСН политолог Константин Калачев.

А вот в народе может возникнуть «культ Пригожина» — по аналогии с «культом Цоя», когда поклонники кричали «Цой жив!».

«Народ сам может его героизировать, как героизировали Стеньку Разина или Емельяна Пугачева, но до Разина и Пугачева Пригожин не дотянул», — пояснил Калачев.

Некоторое время после происшествия в Тверской области многие люди в России будут уверены, что гибель Евгения Пригожина была инсценировкой. Со временем такие разговоры стихнут.

«Курс на героизацию требует усилий, а курс на забвение не требует ничего», — резюмировал политолог, назвав при этом Пригожина «неформатным» персонажем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»