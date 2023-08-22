Челябинец почти год добивался выплаты за ранение в спецоперации РФ

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Челябинец Александр Иванов с лета прошлого года добивался выплаты, положенной ему из-за ранения в зоне проведения «военной спецоперации».
Чтобы добиться от государства выплат, он обращался в суд, о чем рассказал депутат гордумы Владимир Корнев, пишет 74.RU.
Иванов был ранен и прошел лечение летом минувшего года. В сентябре он обратился за выплатой, но ему отказали, указав, что в списках на выплату его нет. Он несколько месяцев вел переписку с различными инстанциями, но не мог ничего добиться.
Поэтому мужчина решил обратиться к депутату. Тот помог ему восстановить все документы и мужчина получил 300 тыс. рублей от региона. А вот выплату в 3 млн рублей из федерального бюджета они уже вместе добивались более полугода.
Пришлось обращаться в суд с иском о бездействии нескольких военных комиссаров Челябинска. И только в конце июля ему начисли деньги.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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