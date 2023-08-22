«Евгения Пригожина убили предатели»: Кто был главным врагом лидера ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 09:44

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«Евгения Пригожина убили предатели»: Кто был главным врагом лидера ЧВК «Вагнер»
Фото из открытых источников

Смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, которого называли правой рукой Пригожина, вызывает много вопросов.

Они были в самолете, который потерпел крушение над Тверской областью, пишет «Царьград».

Сразу после авиакатастрофы появились сообщения о том, что местные жители перед падением самолета слышали два громких хлопка, но пока непонятно, были ли эти звуки связаны с крушением воздушного судна.  

В Сети идут жаркие споры по поводу того, кто стоит за произошедшем. Блогер Шарий, поддерживавший «военную спецоперацию», утверждает, что президент РФ Владимир Путин «трусливо» расправился с «мятежником». Об этом, к слову, пишут многие украинские ресурсы и даже западные издания.

Как отмечают российские политологи и военные эксперты, реакция Запада на смерть Пригожина вполне ожидаема. И все это будут связывать с мятежом, который устроил Пригожин два месяца назад, называя его гибель «отложенной местью».

В ряде ТГ-каналов, которые являются близкими к ЧВК «Вагнер», уже написали, что на случай гибели Уткина и Пригожина в компании разработан план, который будет активирован в ближайшее время.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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