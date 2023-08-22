«Евгения Пригожина убили предатели»: Кто был главным врагом лидера ЧВК «Вагнер»

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
Смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, которого называли правой рукой Пригожина, вызывает много вопросов.
Они были в самолете, который потерпел крушение над Тверской областью, пишет «Царьград».
Сразу после авиакатастрофы появились сообщения о том, что местные жители перед падением самолета слышали два громких хлопка, но пока непонятно, были ли эти звуки связаны с крушением воздушного судна.
В Сети идут жаркие споры по поводу того, кто стоит за произошедшем. Блогер Шарий, поддерживавший «военную спецоперацию», утверждает, что президент РФ Владимир Путин «трусливо» расправился с «мятежником». Об этом, к слову, пишут многие украинские ресурсы и даже западные издания.
Как отмечают российские политологи и военные эксперты, реакция Запада на смерть Пригожина вполне ожидаема. И все это будут связывать с мятежом, который устроил Пригожин два месяца назад, называя его гибель «отложенной местью».
В ряде ТГ-каналов, которые являются близкими к ЧВК «Вагнер», уже написали, что на случай гибели Уткина и Пригожина в компании разработан план, который будет активирован в ближайшее время.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
Жители населенного пункта Янино, расположенного в пригороде Санкт-Петербурга, сообщают о том, что компания подростков...Подробнее
Убийца 20-летнего инвалида Димы Рудакова Александр Кашников с почестями похоронен в Березовском. Диму Рудакова он...Подробнее
Контрактник, следовавший на СВО, из-за мошенников отстал от поезда. Об этом сообщает издание «63.ru». Поучительную...Подробнее
Газ в Европе уже подорожал и это может оказаться не последним сюрпризом. Об этом сообщает издание РИА Новости....Подробнее
Британское издание Daily Mail сообщает, что на территории испанского курорта Магалуф четверо туристов были оштрафованы...Подробнее