Отложенная смерть Евгения Пригожина: «МК» рассказал, что на самом деле погубило главу «Вагнера»

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятно, погиб в таинственной авиакатастрофе 23 августа в Тверской области. Мистика, совпадение, случайность? Обозреватель газеты «МК» Михаил Ростовский считает, что это логическая концовка.
«Оказывается, такие логически завершенные концовки бывают не только в фильмах, но и в реальной жизни», — пишет он в своей статье.
Обозреватель наталкивает читателя на мысль, что российские власти Пригожину двухмесячный поход простили, он смог избежать наказания. Но, по версии Ростовского, не смог уйти от судьбы.
Рассуждая о политических последствиях происшествия с Пригожиным, журналист выразил уверенность в том, что на Западе сочтут виновной в случившемся Москву или кого-то из многочисленных врагов основателя ЧВК.
Однако западная версия неубедительна для российского общества, полагает он.
«Для президента РФ важна внутрироссийская аудитория. А она — и политическая элита страны, и простые граждане — точно сделают правильные выводы из того, что произошло», — уверен Ростовский.
Автор напоминает, что своим карьерным ростом и успехами Пригожин обязан действующей власти. В какой-то момент бизнесмен запамятовал об этом. Июньский компромисс, по словам Ростовского, спас страну «от самого страшного», помог Пригожину избежать наказания, но он не сумел уйти от своей судьбы.
«Были ли у него реальные шансы добиться своего? Наверное, это уже не столь важно. Главное в том, что история не повернулась. А вскоре в историю ушел и сам Пригожин», — резюмировал обозреватель.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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