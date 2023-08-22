«Al Jazeera»: На месте падения бизнес-джета в Тверской области нашли телефон Пригожина

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
На месте падения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области около одного из погибших нашли телефон, принадлежавший главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом со ссылкой на собственный источник в рядах «музыкантов» сообщает арабский телеканал «Al Jazeera».
«Источник в «Вагнере» рассказал, что телефон Пригожина был найден возле одного из тел. При этом пока нет подтверждения тому, что тело Пригожина находится среди обломков», — говорится в обнародованном сообщении.
Частный самолет Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Петербург, рухнул вечером в среду, 23 августа, близ деревни Куженкино Тверской области. На его борту летели 10 человек, среди которых — три члена экипажа. Предварительно объявлено, что все они погибли. Росавиция сообщала, что основатель ЧВК «Вагнер» значится в списке пассажиров. Позже появилась информация, что на борту лайнера летел и его заместитель Дмитрий Уткин.
Некоторые военные блогеры, в том числе авторы каналов, близких к «оркестру», начали писать, что после случившегося «вагнер обезглавлен».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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