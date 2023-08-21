Экономист Зубец порекомендовал страховать квартиры на случай атаки украинских беспилотников

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Учитывая, что атаки украинских дронов по территории России стали регулярными, а в Москву они в последнее время стали залетать ежедневно, гражданам РФ есть смысл застраховать собственные квартиры. Так считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
Минобороны и столичные власти рапортуют о том, что все БПЛА сбиваются ПВО или подавляются РЭБ. Однако эксперты не устают напоминать, что ни одна система ПВО не может дать 100-процентную гарантию того, что рано или поздно попадания не будет. Во-вторых, в сети есть видео, на которых можно увидеть, как уже подавленные средствами РЭБ врезаются в строения.
Защитить собственную недвижимость можно через систему страхования квартир. Зубец объяснил, что компенсацию от государства полагается гражданам, если удар БПЛА приравнен к стихийным бедствиям. Но страхование в любом случае полезно — даже на случай прорыва трубы.
«Если мы говорим о разбивании всевозможных стекол, то тут нужно понимать, — это военный риск или нет. Потому что военный риск не подлежит страхованию», — растолковал эксперт в беседе с URA.RU.
Врезания беспилотников могут проводиться как противоправные действия третьих лиц. Местные власти такие инциденты могут приравнивать к стихийным бедствиям, на компенсацию убытков от которых у них предусмотрены специальные резервные фонды. Они должны оказывать помощь, даже если страховки нет.
Напомним, что минувшая ночь в Москве и Московской области снова была громкой — летали БПЛА, их сбивали и подавляли. Многие эксперты ожидают, что завтра, в День независимости Украины, противник атакует российскую столицу сотнями своих беспилотников.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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