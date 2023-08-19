Чего добиваются родственники погибшего в зоне СВО водителя

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В конце июля в зоне боевых действий в Донбассе пропал дальнобойщик из Стерлитамака Олег Мошаков. 15 июля он отправился из Башкирии в Луганск с гуманитарным грузом. За два дня мужчина добрался до города, который являлся первой точкой выгрузки. Затем мужчина направился в Мариуполь и решил выбрать короткий путь через Донецк. Местные жители посоветовали ему этот маршрут как более безопасный. Спустя некоторое время Олег перестал выходить на связь с родными.
Сноха Олега, Евгения рассказала: «Мы разместили объявления об исчезновении папы в интернете. Вскоре кто-то написал, что под Ясиноватой горела фура, в которую попал дрон-камикадзе».
Потом выяснилось, что это фура Олега. Его тело извлекли только через семь дней. Похоронили водителя в Стерлитамаке. Родственники погибшего так и не получили никаких выплат. Они рассказали, что попросили администрацию президента, Минобороны и главу республики помочь с получением статуса участника СВО, так как Олег погиб в зоне боевых действий.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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