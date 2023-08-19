На Урале простились с убийцей инвалида Димы Рудакова, ушедшим на СВО РФ из колонии

Сегодня, 13:19

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На Урале простились с убийцей инвалида Димы Рудакова, ушедшим на СВО РФ из колонии
Фото из открытых источников

Убийца 20-летнего инвалида Димы Рудакова Александр Кашников с почестями похоронен в Березовском.

Диму Рудакова он жестоко убил в 2018 году, пишет e1.ru. Тогда, будучи еще школьником, 14-летний Александр Кашников с компанией друзей избил до смерти инвалида. Расправу над молодым мужчиной сняли на видео, а его тело бросили обнаженным рядом с гаражами.

Кашникову дали восемь с половиной лет лишения свободы. Убийца отсидел только половину срока и отправился на фронт. 2 июля он погиб во время артиллерийского обстрела. Его останки доставили в Березовское, где и прошли похороны.

Глава Березовского Александр Когуль заявил, что погиб Александр как герой и его имя увековечат в мемориале трудовой доблести и трудовой славы города.

Отметим, Минобороны РФ не дает подробные данные о количестве погибших на фронте мобилизованных, добровольцев, военных и бойцов ЧВК.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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