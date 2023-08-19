В минцифры сообщили, почему в поликлиниках Екатеринбурга «висят» компьютеры

О проблеме с информационной системой поликлиник Екатеринбурга рассказывает E1.RU.

В поликлинике №1 Центральной городской больницы №3 заявили, что причиной сбоя стало то, что поликлиника переходит на новую информационную систему. Но из-за этого пациенты не могут получить талоны на визит к врачу.

Как рассказал один из жителей Екатеринбурга, он простоял в очереди 2 часа, 15 минут потратил на то, чтобы озвучить свои данные и заполнить форму. Но и после этого не всегда выдают талоны, так как базы пациентов нет.

«Закрыть больничный тоже проблема: в новой системе нельзя, а старая не работает. Объяснили, что, возможно, неделю старая система и продержится, а потом заблокируется, и вопрос оплаты больничного будет под большим вопросом! На вопрос, что случилось с базой данных, ответ: «Сменилось программное обеспечение». А разве нельзя перенести все данные при установке нового?» — возмущается екатеринбуржец.

В пресс-службе больницы №3 заявляют, что пытаются оперативно исправить ситуацию. Техническая команда работает над этим, но при этом в дальнейшем не исключает периодов профилактики. Поэтому пациентов просят проявлять терпение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»