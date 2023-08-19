Гастрономические туры в РФ: где вкусно поесть и сколько это стоит

Российские путешественники и туристы все больше убеждаются в том, что гастротуры — весьма приятный, вкусный и познавательный вид отдыха. Факты истории, которые рассказывает гид, нередко полностью забываются через неделю, а вкуснейший густой суп со свиными шкварками по 150-летнему семейному рецепту, определенно, запомнится надолго.

Гастротуризм позиционирует собой близкое знакомство с историей и культурой края через традиции приготовления и употребления местной пищи. Такие яркие и необычные путешествия принесут радость туристам всех возрастов. Существует масса вариантов подобных поездок. Имеются «туры одного блюда», которые представляют собой конкретную дегустацию морепродуктов или знаменитых кондитерских изделий. Если это экскурсия со знакомством с историей — в неё входит визит в дорогой ресторан, а затем — на ферму.

Нередко в программу организаторы включают обзорные экскурсии по городу и экскурсии в музеи. Каждый гастротур имеет свою индивидуальную продолжительность. Поход на популярную в регионе сыроварню, которая имеется почти в каждой области, как правило, занимает 3-4 часа. Средняя стоимость такого тура составляет две тысячи рублей, дегустация включена в цену экскурсии.

Пятичасовая программа «Культура коми-пермяков», включающая экскурсию в музей, обед в национальном ресторане и поход в театр. Мероприятие стоит четыре тысячи рублей. Есть и более длительные туры. К примеру, Сахалин — Итуруп от StarTour — 11 дней, 120 тысяч, Сахалин и Курильские острова от «Большой Страны» — 7 дней, тоже 120 тысяч.

Как рассказала коммерческий директор Национального туроператора «Алеан» Оксана Булах, интерес к гастротурам растет с каждым годом, однако подобные программы остаются продуктом не для массовой аудитории, предпочитающей классические экскурсионные поездки с осмотром достопримечательностей и знакомством с историей, этнографией и гастрономией региона.

При этом экскурсии на фермы, в рестораны и приобретение продукции от местных производителей определенно повышают привлекательность программы. Об этом сегодня сообщили репортёры информационного издания РИА «Новости».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»