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Российские инвалиды массово жалуются на задержку выплат и компенсаций, сообщила председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко. Как она сообщила, инвалиды сталкиваются с задержками выплат по электронным сертификатам на приобретение кресел-колясок и ходунков.
«Проблема масштабная. Повально идут жалобы из всех регионов без исключения», — заявила Клочко.
Отметим, что в российском законодательстве нет указаний о сроках, в течение которых средства должны быть зачислены на сертификаты людей с ограниченными возможностями. О задержках с начислением выплат сообщили и во Всероссийском обществе инвалидов.
В случае несвоевременных выплат россиянам рекомендуют жаловаться не только в Соцфонд, но и в прокуратуру.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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