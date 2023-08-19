Российские инвалиды массово жалуются на задержку выплат и компенсаций

Сегодня, 10:29

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Российские инвалиды массово жалуются на задержку выплат и компенсаций
Фото из открытых источников

Российские инвалиды массово жалуются на задержку выплат и компенсаций, сообщила председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко. Как она сообщила, инвалиды сталкиваются с задержками выплат по электронным сертификатам на приобретение кресел-колясок и ходунков.

«Проблема масштабная. Повально идут жалобы из всех регионов без исключения», — заявила Клочко.

Отметим, что в российском законодательстве нет указаний о сроках, в течение которых средства должны быть зачислены на сертификаты людей с ограниченными возможностями. О задержках с начислением выплат сообщили и во Всероссийском обществе инвалидов.

В случае несвоевременных выплат россиянам рекомендуют жаловаться не только в Соцфонд, но и в прокуратуру.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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