Российские инвалиды массово жалуются на задержку выплат и компенсаций, сообщила председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко. Как она сообщила, инвалиды сталкиваются с задержками выплат по электронным сертификатам на приобретение кресел-колясок и ходунков.

«Проблема масштабная. Повально идут жалобы из всех регионов без исключения», — заявила Клочко.

Отметим, что в российском законодательстве нет указаний о сроках, в течение которых средства должны быть зачислены на сертификаты людей с ограниченными возможностями. О задержках с начислением выплат сообщили и во Всероссийском обществе инвалидов.

В случае несвоевременных выплат россиянам рекомендуют жаловаться не только в Соцфонд, но и в прокуратуру.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»