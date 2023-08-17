«МК»: Рожин обосновал необходимость совещания Путина в штабе СВО в Ростове

Сегодня, 10:54

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«МК»: Рожин обосновал необходимость совещания Путина в штабе СВО в Ростове
Фото из открытых источников

Новости о том, что президент РФ Владимир Путин побывал в штабе Ростова-на-Дону и провел совещание с руководством СВО, переполошили некоторых граждан. В сети сразу же появились многочисленные вопросы о том, чем была вызвана такая необходимость и все ли гладко сейчас на фронте. Свою версию изложил военный блогер Борис Рожин в беседе с «Московским комсомольцем».

По его мнению, обсуждалось неудавшееся контрнаступление ВС Украины, а также определялась дальнейшая стратегия российских войск с учетом этого обстоятельства. Возможно, командование решит, что стоит воспользоваться тем, что противник после окончания своей наступательной операции будет ослаблен и организовать собственное наступление (в дополнение к Сватово-Купянскому направлению).

Летняя кампания украинского наступления подходит к концу. Осенняя не может быть длительной, потому что пойдут дожди и начнется распутица, отмечает Рожин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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