Flightradar зафиксировал американский беспилотник RQ-4B Global Hawk близ побережья Сочи

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Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk снова работал в акватории Черного моря близ побережья Сочи. Это следует из данных мониторингового сервиса Flightradar.
Данный БПЛА взлетел с территории натовской военно-морской базы Сигонелла на Сицилии. Примерно в 9 часов утра сегодня он летал в районе южной границы РФ.
Появление в акватории Черного моря данного беспилотника вызывает многочисленные вопросы. С начала СВО такие беспилотники осуществляли восемь-десять разведывательных миссий ежемесячно. Последний раз Global Hawk появлялся неподалеку от Крыма 21 марта сего года. С того времени и до сегодня стратегические разведывательные дроны США в воздушное пространство над Черным морем не заходили.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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