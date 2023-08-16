Flightradar зафиксировал американский беспилотник RQ-4B Global Hawk близ побережья Сочи

Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk снова работал в акватории Черного моря близ побережья Сочи. Это следует из данных мониторингового сервиса Flightradar.

Данный БПЛА взлетел с территории натовской военно-морской базы Сигонелла на Сицилии. Примерно в 9 часов утра сегодня он летал в районе южной границы РФ.

Появление в акватории Черного моря данного беспилотника вызывает многочисленные вопросы. С начала СВО такие беспилотники осуществляли восемь-десять разведывательных миссий ежемесячно. Последний раз Global Hawk появлялся неподалеку от Крыма 21 марта сего года. С того времени и до сегодня стратегические разведывательные дроны США в воздушное пространство над Черным морем не заходили.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»