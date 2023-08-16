Военный эксперт Кашин: Налеты украинских беспилотников на Москву только пугают россиян и не имеют военного эффекта

Ставшими регулярными налеты украинских беспилотников на Москву только пугают жителей столицы России и других регионов России, но военного эффекта они не имеют. Так прокомментировал очередную атаку БПЛА противника, которая произошла сегодня под утро, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Поскольку противник довольно тщательно прокладывает маршрут для своих дронов, руководствуясь данными спутниковой разведки о расположении столичных ПВО, проводить работу по усилению противовоздушной обороны надо. Однако Украиной может быть подготовлена ловушка - не исключено, что она добивается, чтобы Россия сняла некоторые комплексы с фронта и прифронтовых регионов, перебросив их на Москву. Здесь важно не поддаваться на провокации, подчеркнул Кашин.

«Налеты украинских БПЛА на Москву не имеют большого военного и экономического эффекта, но нарушают привычное течение жизни и пугают людей. Скорее всего, полностью исключить такие атаки до полного поражения Украины будет сложно», – предупредил эксперт в беседе со «Взгляд».

Москвичи после атак беспилотников делятся в социальных сетях, какие эмоции они испытали, когда видели в небе пролетающие дроны, а потом - как они врезались в здания. Некоторые реагируют нервно, но большинство - спокойно.

А вот до Ленинградской области дроны не долетают. Тем не менее на днях, когда в регионе были раскаты грома, многие местные жители посчитали, что звучат взрывы. Они забросали полицию и экстренные службы соответствующими сигналами, информировала «Фонтанка».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»