Ростов выделил 5,5 миллионов рублей на обустройство захоронений бойцов СВО

Сегодня, 09:14

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Ростов выделил 5,5 миллионов рублей на обустройство захоронений бойцов СВО
Фото из открытых источников

В Ростове планируют заняться обустройством воинских захоронений на Аллее героев Северного кладбища и в городе уже объявлен тендер на проведение работ, заказчиком которых выступает муниципальное учреждение «Служба городских кладбищ».

На обустройство могил бойцов СВО город выделил 5,5 миллионов рублей. Сейчас учреждение ищет подрядную организацию, которая установит одиночные и родственные воинские захоронения на Аллее Героев. Согласно условиям тендера следует выполнить благоустройство трех кварталов Аллеи героев.

Подрядчик должен установить гранитные памятники с облицовкой и цветником, обеспечить проход людей и проезд техники, держать территорию в чистоте и вывозить мусор.

Как стало известно, заявки принимаются до 24 августа. Еще одно требование — создание аллеи памятников, выполненных в одном стиле. С победителем конкурса будет заключен контракт на 3,1 млн рублей при условии, что работы должны завершиться до 30 ноября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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