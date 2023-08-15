В Новосибирске все чаще обращаются за услугами трезвого водителя

Сегодня, 11:49

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В Новосибирске все чаще обращаются за услугами трезвого водителя
Фото из открытых источников

У Натальи Сафиулиной, жительницы Новосибирска, необычная профессия. На протяжении уже шести лет женщина работает в качестве «трезвого водителя». Она занимается тем, что развозит по домам клиентов из различных питейных заведений на их собственных автомобилях.

Наталья стала обладательницей престижной Народной премии НГС. Она — неоднократный победитель регионального этапа конкурса «Лучший водитель России». В интервью женщина поделилась забавными историями, которые с ней происходили на работе.

По словам Натальи, однажды она была вынуждена целую ночь ждать клиента, который внезапно решил отправиться в стрип-бар. Первый клиент появился после того, как Наталья опубликовала объявление на сайте «Авито». Женщине позвонили из одного из ресторанов и попросили доставить домой завсегдатая заведения.

По словам Натальи, она старается делать все возможное, чтобы клиенты вернулись домой в целости и сохранности. Сложность ее работы заключается в том, что она требует хороших навыков вождения, а также умения общаться с пьяными людьми. Наталья гордится тем, что может помочь людям и хоть в какой-то степени обеспечить безопасность на дорогах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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