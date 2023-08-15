Военкор Сладков счел подозрительными хвалебные статьи западной прессы о ВС РФ

Военный корреспондент Александр Сладков счел подозрительными хвалебные статьи в западной прессе о ВС России. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он допустил, что это может быть хорошо расставленная информационная «ловушка».

Еще совсем недавно западные СМИ не в лучшем тоне высказывались о действиях российских войск в зоне СВО и подсвечивали многочисленные, по их мнению, проблемы. Но вот неожиданно риторика зарубежных журналистов изменилась. В их публикациях делается акцент на неуспешности украинских войск. И, наоборот, едва ли не хвалебные оды звучат в адрес российских сил. Все это выглядит подозрительно, считает Сладков, и призывает к аккуратности.

«Вся информационная и военная машина Запада сегодня подозрительно громко аплодирует нашим войскам, которые идут в северном направлении. А не есть ли это попытка заманить нас в капкан для того, чтобы более успешно продолжить на крымском участке, на крымском направлении?», — задается вопросом военкор.

В последнее время западные СМИ, напомним, делают акцент на хорошо выстроенных оборонительных линиях ВС РФ, а также тотальном минировании территории, что позволило затормозить наступление ВСУ. Между тем некоторые отечественные военкоры не скрывают своей обеспокоенности — на некоторых участках противник уже сумел полностью преодолеть минные заграждения и следующей его целью является выход на оперативный простор.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»