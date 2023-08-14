«АиФ»: Минобороны приравняло военкоров к ветеранам боевых действий

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Отечественные военкоры, работающие в зоне специальной военной операции в Украине, могут рассчитывать на получение официального статуса ветерана боевых действий. Об этом пишет газета «Аргументы и Факты», ссылаясь на комментарий главы комитета Государственной Думы по социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Недавно он обратился с запросом в МО РФ с просьбой разъяснить правовой статус военкоров, а также попросил предоставить исчерпывающий ответ на вопрос, могут ли представители прессы, работающие в зоне боевых действий, претендовать на статус ветерана.
«Сотрудникам российских СМИ, исполняющим обязанности в зоне боевых действий и имеющим аккредитацию МО РФ либо иного органа государственной власти, может быть установлен статус ветерана боевых действий», - сказано в ответе Министерства обороны.
Газета отмечает, что статус ветерана военкоры будут получать в соответствии с законом «О ветеранах». Их приравняют к военнослужащим и иным лицам, которые были направлены в Украину, территорию ЛНР и ДНР после начала СВО. Соответственно, военкоры будут пользоваться точно такими же правами на получение социальной поддержки. Хотя при этом журналисты в зоне СВО по правилам не должны брать в руки оружие - это допустимо только в исключительных случаях - например, «необходимость защиты военным корреспондентом собственной жизни и обеспечения безопасности во время и на территории ведения боевых действий».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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