«АиФ»: Минобороны приравняло военкоров к ветеранам боевых действий

Отечественные военкоры, работающие в зоне специальной военной операции в Украине, могут рассчитывать на получение официального статуса ветерана боевых действий. Об этом пишет газета «Аргументы и Факты» , ссылаясь на комментарий главы комитета Государственной Думы по социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Недавно он обратился с запросом в МО РФ с просьбой разъяснить правовой статус военкоров, а также попросил предоставить исчерпывающий ответ на вопрос, могут ли представители прессы, работающие в зоне боевых действий, претендовать на статус ветерана.

«Сотрудникам российских СМИ, исполняющим обязанности в зоне боевых действий и имеющим аккредитацию МО РФ либо иного органа государственной власти, может быть установлен статус ветерана боевых действий», - сказано в ответе Министерства обороны.

Газета отмечает, что статус ветерана военкоры будут получать в соответствии с законом «О ветеранах». Их приравняют к военнослужащим и иным лицам, которые были направлены в Украину, территорию ЛНР и ДНР после начала СВО. Соответственно, военкоры будут пользоваться точно такими же правами на получение социальной поддержки. Хотя при этом журналисты в зоне СВО по правилам не должны брать в руки оружие - это допустимо только в исключительных случаях - например, «необходимость защиты военным корреспондентом собственной жизни и обеспечения безопасности во время и на территории ведения боевых действий».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»