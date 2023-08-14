В Госдуме призвали расследовать появление у СБУ записей с камер Крымского моста

Сегодня, 14:54

Image 16+
В Госдуме призвали расследовать появление у СБУ записей с камер Крымского моста
Фото из открытых источников

Публикация телеканалом CNN полученных от Службы безопасности Украины эксклюзивных кадров с атакой украинскими надводными дронами Крымского моста вызвала огромный резонанс во всем мире. А у нас в стране - особенно. Ведь на видео попали не только запечатленные камерой морского беспилотника моменты, но и снятые непосредственно установленными на мосту камерами наружного наблюдения снимки.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, обеспокоившись данным обстоятельством, обратился к правоохранителям с призывом провести расследование и выяснить, каким образом Службе безопасности Украины удалось заполучить видео с записи камер наблюдения, установленных на Крымском мосту.

Шеремет отметил, что если подтвердится факт передачи информации спецслужбе противника или взлом российских источников информации, речь может идти об угрозе национальной безопасности. Парламентарий настаивает на том, что результаты проверки должны быть обнародованы и доведены до сведения общественности, передает «Московский комсомолец».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

«АиФ»: Минобороны приравняло военкоров к ветеранам боевых действий

Сегодня, 15:29

В Госдуме призвали расследовать появление у СБУ записей с камер Крымского моста

Сегодня, 14:54

Политолог Кошкин: все сделали правильные выводы из «Марша справедливости» Пригожина

Вчера, 17:30

Жителя Новосибирска оштрафовали на 32 тыс. рублей за незаконный запуск беспилотника

Вчера, 08:24

«Ни копейки нам не дали»: мэр затопленного Уссурийска возмутился отсутствием помощи

14-08-2023, 23:34

Свердловского «афганца» будут судить за шествие в День ВДВ

14-08-2023, 18:29

Житель Курганской области, участвующий в СВО, рассказал о стрессе на фронте

14-08-2023, 07:44

В Анапе туристов предупредили об опасности встречи с дельфинами

13-08-2023, 16:54

На Украине погиб многодетный футбольный тренер из Самарской области

13-08-2023, 11:14

Сладков назвал Крымский мост болевой точкой России

12-08-2023, 15:14

Во время СВО РФ погиб 45-летний житель Нытвенского округа

12-08-2023, 14:29

Вода прорвала дамбу, которую возвели в Уссурийске для сдерживания паводка

12-08-2023, 09:19

В Тюменской области вандалы испортили городскую набережную

11-08-2023, 14:54

Военный эксперт Кнутов: один беспилотник «Бобер» не смог бы разрушить Карамышевскую ГЭС

11-08-2023, 14:04

Российских офицеров осудят за ошибки в отражении атаки украинских военных в Белгородской области

11-08-2023, 10:34

В РФ зафиксировали 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5

10-08-2023, 12:59

Власти Крыма заявили, что на полуострове продолжат утилизировать боеприпасы

10-08-2023, 11:54

Тюлень с отрезанной головой пришел за помощью к сахалинцам

10-08-2023, 09:24

Директор бюджетной компании В Екатеринбурге приобрел внедорожник за 13 млн

9-08-2023, 16:29

Ветеринар Чернышова посоветовала не угощать котов во Всемирный день кошек

8-08-2023, 09:04

Возможно, Вам будет интересно

Эксперт Люттвак заявил, что Украине лучше отказаться от идеи установки контроля над Крымом

Эксперт Люттвак заявил, что Украине лучше отказаться от идеи установки контроля над Крымом

14-08-2023, 11:34

0

Военный эксперт, политический консультант Госдепа и Минобороны США Эдвард Люттвак во время эфира на телеканале РБК...

Подробнее
В Киеве задержали двух женщин за посты в социальных сетях

В Киеве задержали двух женщин за посты в социальных сетях

14-08-2023, 15:44

0

В Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины были задержаны две местных жительницы за публикации фейков в...

Подробнее
СМИ: Германия пока не нашла способов конфискации российских «Русланов»

СМИ: Германия пока не нашла способов конфискации российских «Русланов»

Вчера, 09:19

0

Украинское издание «Економічна правда» сообщило о том, что сейчас в странах Запада находится четыре самолета «Руслан»,...

Подробнее
«Ни копейки нам не дали»: мэр затопленного Уссурийска возмутился отсутствием помощи

«Ни копейки нам не дали»: мэр затопленного Уссурийска возмутился отсутствием помощи

14-08-2023, 23:34

0

В сети завирусилось видео, на котором мэр затопленного Уссурийска Евгений Корж заявил о якобы отсутствии помощи из...

Подробнее
Житель Курганской области, участвующий в СВО, рассказал о стрессе на фронте

Житель Курганской области, участвующий в СВО, рассказал о стрессе на фронте

14-08-2023, 07:44

0

О службе в зоне проведения «военной спецоперации» рассказал житель Курганской области. Мужчина поделился с...

Подробнее
Жителя Новосибирска оштрафовали на 32 тыс. рублей за незаконный запуск беспилотника

Жителя Новосибирска оштрафовали на 32 тыс. рублей за незаконный запуск беспилотника

Вчера, 08:24

0

В Новосибирске оштрафовали местного жителя, который запустил беспилотник, не получив на это разрешения. Ему надлежит...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров