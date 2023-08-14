В Госдуме призвали расследовать появление у СБУ записей с камер Крымского моста

Эксперт Люттвак заявил, что Украине лучше отказаться от идеи установки контроля над Крымом
Военный эксперт, политический консультант Госдепа и Минобороны США Эдвард Люттвак во время эфира на телеканале РБК...Подробнее
Публикация телеканалом CNN полученных от Службы безопасности Украины эксклюзивных кадров с атакой украинскими надводными дронами Крымского моста вызвала огромный резонанс во всем мире. А у нас в стране - особенно. Ведь на видео попали не только запечатленные камерой морского беспилотника моменты, но и снятые непосредственно установленными на мосту камерами наружного наблюдения снимки.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет, обеспокоившись данным обстоятельством, обратился к правоохранителям с призывом провести расследование и выяснить, каким образом Службе безопасности Украины удалось заполучить видео с записи камер наблюдения, установленных на Крымском мосту.
Шеремет отметил, что если подтвердится факт передачи информации спецслужбе противника или взлом российских источников информации, речь может идти об угрозе национальной безопасности. Парламентарий настаивает на том, что результаты проверки должны быть обнародованы и доведены до сведения общественности, передает «Московский комсомолец».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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