«Ни копейки нам не дали»: мэр затопленного Уссурийска возмутился отсутствием помощи

Вчера, 23:34

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«Ни копейки нам не дали»: мэр затопленного Уссурийска возмутился отсутствием помощи
Фото из открытых источников

В сети завирусилось видео, на котором мэр затопленного Уссурийска Евгений Корж заявил о якобы отсутствии помощи из центра.

«Ни копейки денег нам не дали! Все реки федеральные! Нам туда зайти вообще не дают! Мы пишем бумаги! Вся собственность федеральная! Им наплевать на нас с вами!» — жестко высказался городской голова.

Запись вызвала огромный общественный резонанс. Журналистам издания RT удалось связаться с Евгением Коржом и попросить его растолковать, что он имел в виду.

По словам мэра, когда он ехал в пострадавшие районы, по пути попал в пробку. Затор возник по причине того, что несколько мужчин перекрыли дорогу своим джипом и устроили застолье на капоте авто.

«Я обратился к ним: мол, вы что делаете-то, мужики, людям мешаете. Я не видел, что они меня снимают, — конечно, разговаривал бы по-другому. Потом объяснил им, что никто нас не бросил — нам помогут, всё сделаем», — объяснился Корж.

Мэр уточнил, что словами, которые попали на видео, он ответил на претензии мужчин о том, что городские власти реки не чистят.

Ранее на Приморье обрушился тайфун «Ханун», в результате чего дамба на реке Раздольная не выдержала и вода хлынула в Уссурийск. Часть жилого сектора затоплена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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