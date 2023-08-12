Свердловского «афганца» будут судить за шествие в День ВДВ

17 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело председателя свердловского «Союза ветеранов Афганистана», депутата регионального заксобрания Виктора Бабенко. Ему грозит штраф за шествие к мемориалу «Черный тюльпан» в честь Дня ВДВ, который отмечается ежегодно 2 августа. Как выяснилось, публичное мероприятие не было согласовано с региональным Министерством общественной безопасности.

Сам Бабенко отмечает, что день ВДВ — событие, которое всегда было важно для уральских ветеранов.

«Мы попросту не могли отказаться от этой традиции, особенно в такое непростое для нашей страны время», — написал в сети Бабенко.

Он также обратил внимание на то, что год назад страны ЕС внесли его в санкционный список, а сегодня органы государственной власти в России запрещают проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня ВДВ. Бабенко также отметил, что шествия проходят уже не первый год. В этот день в городе также проводятся прыжки парашютистов и возложение цветов к мемориалу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»