Житель Курганской области, участвующий в СВО, рассказал о стрессе на фронте

Сегодня, 07:44

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Житель Курганской области, участвующий в СВО, рассказал о стрессе на фронте
Фото из открытых источников

О службе в зоне проведения «военной спецоперации» рассказал житель Курганской области.

Мужчина поделился с корреспондентом «45.RU» историями из боевых будней военных.

По его словам, он уже год на фронте и, чтобы хоть как-то отвлечься, в свободное время тренируется.

«Занимаюсь пристрелкой оружия, его чисткой, тактической медициной, стрельбой, инженеркой. Питаюсь пайками, которые выдают. Они отличаются от тех, которые у срочников. Если получается для разнообразия раздобыть майонез — пайки только так с ним уплетаем! Часто сами покупаем еду в магазинах или заказываем у сослуживцев», — сообщил военный.

Он признает, что за год уже устал. Стресс, по его словам, он снимает музыкой. Мужчина хочет домой, так как у него еще не было отпуска. Ему пообещали отпуск к концу августа, но он не уверен, что этот отпуск будет.

По его словам, он осознает, что даже когда вернется домой с фронта, то все равно никогда не сможет забыть то время, которое сейчас проживает на передовой.

«Отсюда мы все придем, но не вернемся. Душой все равно мы тут останемся. Кто понял, о чем я, — тот поймет», — сказал курганец.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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