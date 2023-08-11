В Анапе туристов предупредили об опасности встречи с дельфинами

Сегодня, 16:54

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В Анапе туристов предупредили об опасности встречи с дельфинами
Фото из открытых источников

В поисках мелкой рыбы в прибрежных водах дельфины могут плавать в непосредственной близости от побережья Анапы. Местные власти заявили, что хотя эти животные и дружелюбны, туристам следует держаться от них подальше в целях собственной безопасности. 

Важно знать, что дельфины не боятся туристов, так как они уже адаптировались к людям и проявляют к отдыхающим необычайную любознательность и дружелюбие. Зачастую подобное поведение морских обитателей является проявлением игры или интереса к человеку. 

В любом случае  туристам стоит избегать слишком близкого контакта с ними. Дельфины - это крупные животные, поэтому существует реальная опасность, так как в процессе охоты на рыбу они могут случайно задеть человека.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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