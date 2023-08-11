В Анапе туристов предупредили об опасности встречи с дельфинами

РИАН: Копить в долларах и евро гражданам России теперь небезопасно
Российский рубль продолжает падать, при этом россияне распродают валюту. Сложилась на рынке ситуация, когда возник...Подробнее
В поисках мелкой рыбы в прибрежных водах дельфины могут плавать в непосредственной близости от побережья Анапы. Местные власти заявили, что хотя эти животные и дружелюбны, туристам следует держаться от них подальше в целях собственной безопасности.
Важно знать, что дельфины не боятся туристов, так как они уже адаптировались к людям и проявляют к отдыхающим необычайную любознательность и дружелюбие. Зачастую подобное поведение морских обитателей является проявлением игры или интереса к человеку.
В любом случае туристам стоит избегать слишком близкого контакта с ними. Дельфины - это крупные животные, поэтому существует реальная опасность, так как в процессе охоты на рыбу они могут случайно задеть человека.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Российский рубль продолжает падать, при этом россияне распродают валюту. Сложилась на рынке ситуация, когда возник...Подробнее
Как выбирать бюджетные туры на заграничные курорты, рассказала обозреватель РИА Новости Кристина Голубева. Она...Подробнее
Армии многих стран мира будут наращивать артиллерию, что стало понятно в ходе военного конфликта России и Украины. В...Подробнее
Британка из города Биддалф (графство Стаффордшир) родила двоих детей, хотя не знала о своей беременности. Как сообщает...Подробнее
Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов на фоне новостей о взорвавшемся на Карамышевской набережной...Подробнее
Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале отреагировал на очередную попытку противника ударить по...Подробнее