На Украине погиб многодетный футбольный тренер из Самарской области

В зоне СВО погиб житель села Большой Толкай Похвистневского района Самарской области Виктор Ненашев. Молодой человек работал тренером-преподавателем по футболу в детско-юношеской спортивной школе. В октябре прошлого года Ненашев отправился на военную службу добровольцем. Вслед за ним на фронт отправился его отец, Илья Николаевич, который до сих пор находится в зоне СВО.

У Виктора Ненашева, погибшего в ночь на 30 июля, остались трое детей. Гибель бойца потрясла жителей села и вызвала глубокую скорбь со стороны всех, кто знал Виктора. Местные жители собрались в церкви, чтобы проводить Виктора в последний путь. На церемонии прощания звучал гимн и читались молитвы за упокой.

Глава Похвистневского района, Юрий Рябов, в траурной речи выразил свои соболезнования семье погибшего.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»