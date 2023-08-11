На Украине погиб многодетный футбольный тренер из Самарской области

РИАН: Копить в долларах и евро гражданам России теперь небезопасно
Российский рубль продолжает падать, при этом россияне распродают валюту. Сложилась на рынке ситуация, когда возник...Подробнее
В зоне СВО погиб житель села Большой Толкай Похвистневского района Самарской области Виктор Ненашев. Молодой человек работал тренером-преподавателем по футболу в детско-юношеской спортивной школе. В октябре прошлого года Ненашев отправился на военную службу добровольцем. Вслед за ним на фронт отправился его отец, Илья Николаевич, который до сих пор находится в зоне СВО.
У Виктора Ненашева, погибшего в ночь на 30 июля, остались трое детей. Гибель бойца потрясла жителей села и вызвала глубокую скорбь со стороны всех, кто знал Виктора. Местные жители собрались в церкви, чтобы проводить Виктора в последний путь. На церемонии прощания звучал гимн и читались молитвы за упокой.
Глава Похвистневского района, Юрий Рябов, в траурной речи выразил свои соболезнования семье погибшего.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Российский рубль продолжает падать, при этом россияне распродают валюту. Сложилась на рынке ситуация, когда возник...Подробнее
Как выбирать бюджетные туры на заграничные курорты, рассказала обозреватель РИА Новости Кристина Голубева. Она...Подробнее
Армии многих стран мира будут наращивать артиллерию, что стало понятно в ходе военного конфликта России и Украины. В...Подробнее
Британка из города Биддалф (графство Стаффордшир) родила двоих детей, хотя не знала о своей беременности. Как сообщает...Подробнее
Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов на фоне новостей о взорвавшемся на Карамышевской набережной...Подробнее
Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале отреагировал на очередную попытку противника ударить по...Подробнее