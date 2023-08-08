Тюлень с отрезанной головой пришел за помощью к сахалинцам

На острове Тюлений произошел инцидент, который шокировал волонтеров группы помощи морским животным «Друзья Океана» и участников клуба «Бумеранг».

Они отправились на остров Тюлений, чтобы убирать на острове мусор и оказывать помощь морским котикам, которые запутываются в пластиковом мусоре.

Участники IV экспедиции рассказали, что к ним вышло животное с тонкой веревкой на шее, и эта веревка практически полностью отрезала ему голову и повредила артерию. Спасти это животное уже не удалось.

Ветеринары и ученые в этом сезоне уже освободили от смертельных удавок 151 тюленя. И количество таких случаев с каждым годом растет поскольку мусора становится все больше.

«В молодом возрасте тюлени, играясь, одевают на шею остатки сетей, упаковочные пластиковые ленты и любой другой закольцованный мусор. Со временем животное растет, а кольцо начинает медленно и мучительно перерезать зверю шею и в конечном итоге убивает его. По диаметру кольца, которое спасатели снимали с шеи некоторых животных, можно было понять, что зверь обзавелся удавкой, когда еще был детенышем», — рассказывают волонтеры.

Участники экспедиции говорят о том, что крайне важно работать с людьми и доносить им информацию о вреде, который оказывает мусор, попадая в окружающую среду

Сейчас на маленьком острове Тюленьем обитают около 130 тысяч морских котиков. И около 2 тыс. из них получили травмы из-за мусора, которые их убивают.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»