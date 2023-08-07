Директор бюджетной компании В Екатеринбурге приобрел внедорожник за 13 млн

На «Госзакупках» появилась информация о том, что в Екатеринбурге руководитель небольшой бюджетной конторы ФГБУ «Урал Академический» взял себе в лизинг дорогущий автомобиль. Речь идет про Hyundai Palisade стоимостью в 13,2 миллиона рублей. По условиям договора, владелец авто будет выплачивать за машину частями до 2030 года - по два миллиона рублей ежегодно. Кроме того, на платформе Head Hunter было размещено объявление о вакансии на должность персонального водителя. Предполагаемая заработная плата составляет 40000-45000 рублей. В обязанности водителя входит развозка пассажиров из головного офиса по различным адресам. Кроме того, на водителя возлагается ответственность за техническое состояние автомобиля.

Исполняющим обязанности директора ФГБУ «Урал Академический» является Павел Ваганов. Отвечая на вопрос, зачем ведомству потребовался дорогущий автомобиль, он заявил, что компания располагает транспортом, которому уже больше 15 лет, и ремонту он не подлежит. По словам Ваганова, у компании есть разрешение учредителя на обновление автопарка.

Стоит сказать, что заработная плата у и. о. директора составляет 230,9 тысячи рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»