Ветеринар Чернышова посоветовала не угощать котов во Всемирный день кошек

Сегодня, 09:04

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Ветеринар Чернышова посоветовала не угощать котов во Всемирный день кошек
Фото из открытых источников

Сегодня, 8 августа, отмечается Всемирный день кошек. «Котоманы» уже подумывают, какие подарки преподнести своим пушистым любимцам и любимицам. Как правило, это различные «вкусняшки».

Подмосковный ветврач Валентина Чернышова предложила отойти от традиции дарить кошкам необычные лакомства и небезопасные игрушки, рассказав, что больше всего понравится четвероногим друзьям в праздник.

В разговоре с «Газетой.Ru» специалист сообщила, что лучшим подарком для животного будет, если его хозяин решит провести весь день с ним.

«Конечно, можно презентовать любимой кошке какую-нибудь игрушку. Главное следить, чтобы они не были мелкими, и праздник не продолжился у ветврача. Пакеты тоже весьма опасные игрушки, лучше покупать коробки или тоннели, домик игровой, когтеточку с висюльками», — говорит Чернышова.

Особой осторожности требуют различные лакомства. Непривычные покупать не стоит. Если кот ест сухой корм, не надо на радостях по случаю праздника покупать мясо или что-нибудь жирное.

Лучше и правильнее будет ничем дополнительно не угощать своего питомца. У кошек очень чувствительная пищеварительная система.

Лучший подарок для пушистиков — забота и внимание.

«Если хозяин проведет со своим котом время, поиграет с ним в игрушки, погладит его, полежит с ним на диване — это доставит наибольшее счастье для животного», — заключила ветеринарный врач.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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