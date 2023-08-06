Ветеринар Чернышова посоветовала не угощать котов во Всемирный день кошек

Россияне вывозят выселенных из турецкого отеля детей за собственные деньги
4 августа отдыхающие детского лагеря «Колибри Тур» вынужденно покинули отель Omorfi Garden Resort. 2 августа в этом...Подробнее
Сегодня, 8 августа, отмечается Всемирный день кошек. «Котоманы» уже подумывают, какие подарки преподнести своим пушистым любимцам и любимицам. Как правило, это различные «вкусняшки».
Подмосковный ветврач Валентина Чернышова предложила отойти от традиции дарить кошкам необычные лакомства и небезопасные игрушки, рассказав, что больше всего понравится четвероногим друзьям в праздник.
В разговоре с «Газетой.Ru» специалист сообщила, что лучшим подарком для животного будет, если его хозяин решит провести весь день с ним.
«Конечно, можно презентовать любимой кошке какую-нибудь игрушку. Главное следить, чтобы они не были мелкими, и праздник не продолжился у ветврача. Пакеты тоже весьма опасные игрушки, лучше покупать коробки или тоннели, домик игровой, когтеточку с висюльками», — говорит Чернышова.
Особой осторожности требуют различные лакомства. Непривычные покупать не стоит. Если кот ест сухой корм, не надо на радостях по случаю праздника покупать мясо или что-нибудь жирное.
Лучше и правильнее будет ничем дополнительно не угощать своего питомца. У кошек очень чувствительная пищеварительная система.
Лучший подарок для пушистиков — забота и внимание.
«Если хозяин проведет со своим котом время, поиграет с ним в игрушки, погладит его, полежит с ним на диване — это доставит наибольшее счастье для животного», — заключила ветеринарный врач.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
4 августа отдыхающие детского лагеря «Колибри Тур» вынужденно покинули отель Omorfi Garden Resort. 2 августа в этом...Подробнее
Мешки под глазами могут быть не только эстетической проблемой. Причин, почему они появились, может быть множество....Подробнее
Могут ли женщины отправиться на фронт, рассказали власти Ярославской области. Пользователь под ником Анна Юрьевна...Подробнее
В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края компания молодых людей жестоко избила местного жителя, принимавшего...Подробнее
Внешние факторы оказывают серьезное влияние на курс рубля. Эксперты в своих прогнозах оптимизмом не сияют. Некоторые из...Подробнее
Российскую экономику ждут масштабные изменения, спровоцированные ослаблением рубля и инфляцией. Об этом пишет РИА...Подробнее