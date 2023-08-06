Перенджиев: Чтобы защитить Новороссийск, нужно отделить Кубань от черноморского побережья в плане управления

Морские атаки Украины на полуостров Крым и город Севастополь для многих уже стали привычными, но они оказались неожиданными для черноморского побережья Краснодарского края. А меж тем противник не останавливается — он активно ищет слабые места ВС РФ и наносит по ним удары, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Атака большого десантного корабля «Оленегорский горняк» в Новороссийске показала, что для обеспечения безопасности тыловой базы Черноморского города РФ сделала далеко не все — что в техническом, что в военном и политическом планах. А в особенности — в плане управления. При этом у эксперта нет нареканий на работу местных властей — они делают все, что успевают.

«Надо отделить Кубань от черноморского побережья России — в плане управления. Потому как губернатору Краснодарского края надо заниматься урожаем и курортами. Он не в состоянии контролировать все сразу. К тому же, это позволило бы связать Новороссийск и Севастополь как базы Черноморского флота ВМФ РФ», —объяснил Перенджиев в разговоре с сайтом «Украина.ру».

Политолог также предложил свой вариант решения проблемы управления южными регионами. Он напомнил, что когда-то существовала Черноморская губерния, в которую также входила Абхазия, со столицей в Новороссийске.

Для обеспечения безопасности было бы неплохо ее воссоздать, резюмировал эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»