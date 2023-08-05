Эксперт Широкорад не советует гражданам РФ купаться в Азовском море

Сегодня, 18:59

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Эксперт Широкорад не советует гражданам РФ купаться в Азовском море
Фото из открытых источников

Военный эксперт Александр Широкорад предостерегает граждан РФ от купания в Азовском море по причине серьезной минной опасности. Об этом написал Telegram-канал «Путин в Telegram», передает «Капитал страны».

По словам Широкорада, купальщики в Азовском море рискуют «напороться на мину». В водах Черного моря более безопасно. Однако минная опасность никуда не девалась для кораблей.

«Я бывал в Крыму во время специальной военной операции. Туда можно ехать на пляжи купаться. В Азовском море я в общем-то бы не стал. Вероятность попасть на мину практически равна нулю у черноморского побережья», — говорит эксперт.

В то же время опасность для кораблей в Черном море, в том числе как минная, так и исходящая от морских беспилотников Украины, вовсе не нулевая.

Напомним, несколько дней назад безэкипажные катера ВСУ атаковали два российских корабля. Первым получил повреждения в результате подрыва морского беспилотника большой десантный корабль «Оленегорский горняк» (по данным военкоров, в МО РФ данный инцидент не комментировали), а через сутки - танкер «Сиг».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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