Сегодня мы передали в Госдуму тысячи писем от своих погибших товарищей — Пригожин о последствиях «снарядного голода»

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Евгений Пригожин сообщил о передаче в Государственную думу писем от погибших в ходе СВО бойцов формирования. Основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, к чему привел «снарядный голод» в рядах подразделений.
Пригожин отметил, что командир 5 штурмового отряда Дмитрий Подольский подписал каждое из писем товарищей. В них указывается, что порядка 70-80% бойцов ЧВК «Вагнер» погибли в результате так называемого «снарядного голода».
Он также задал вопрос, почему околовоенные бюрократы совершили самое тяжкое преступление, в результате которого погибает российский народ.
Ранее пресс-служба Пригожина опубликовала ролик с лишившимся руки командиром. Подольский заявил, что при наличии необходимых боеприпасов потерь было бы в несколько раз меньше. Он также поинтересовался, кто будет отвечать за смерти «музыкантов» в связи со «снарядным голодом».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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