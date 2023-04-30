Сегодня мы передали в Госдуму тысячи писем от своих погибших товарищей — Пригожин о последствиях «снарядного голода»

Евгений Пригожин сообщил о передаче в Государственную думу писем от погибших в ходе СВО бойцов формирования. Основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, к чему привел «снарядный голод» в рядах подразделений.

Пригожин отметил, что командир 5 штурмового отряда Дмитрий Подольский подписал каждое из писем товарищей. В них указывается, что порядка 70-80% бойцов ЧВК «Вагнер» погибли в результате так называемого «снарядного голода».

«Сегодня мы передали в Госдуму тысячи писем от своих погибших товарищей. На этом видео командир 5 штурмового отряда, Герой России (пять Орденов Мужества, две медали «За Отвагу») Дмитрий Подольский с позывным Салем подписывает письма за наших погибших товарищей. «Груз 200 – мы вместе» – это тот девиз, который вы видели на моем бронежилете в Бахмуте», – цитирует главу «оркестра» пресс-служба компании «Конкорд»

Он также задал вопрос, почему околовоенные бюрократы совершили самое тяжкое преступление, в результате которого погибает российский народ.

Ранее пресс-служба Пригожина опубликовала ролик с лишившимся руки командиром. Подольский заявил, что при наличии необходимых боеприпасов потерь было бы в несколько раз меньше. Он также поинтересовался, кто будет отвечать за смерти «музыкантов» в связи со «снарядным голодом».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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