В 12 районах Якутии горят 89 лесных пожаров общей площадью более 100 тысяч гектаров

В Якутии увеличилась площадь лесных пожаров и сейчас в 12 районах республики 89 лесных пожаров общей площадью 100 336,5 га. Об этом пишет Якутия Daily.

По информации замминистра экологии республики Андрей Коноплева тушат 50 пожаров площадью 90 444,5 га, из них локализованы пять пожаров в Алданском, Верхневилюйском, Верхнеколымском, Нюрбинском, Олекминском районах на площади 2 586 га. Наиболее сложная ситуация на данный момент в Олекминском районе. Там удалось локализовать только 1 пожар из более чем 20. Минувшим вечером приблизился огонь к селу Заречное.

Сохраняется высокий класс пожароопасности в лесах Вилюйского, Верхневилюйского, Сунтарского, Нюрбинского районов. Действует противопожарный режим в Абыйском, Вилюйском, Эвено-Бытантайском, Усть-Майском, Томпонском, Верхнеколымском, Среднеколымском, Нерюнгринском, Томпонском, Таттинском, Оймяком, Олекминском районах и на территории города Якутска.

В тушении пожара задействованы тысячи людей и сотни единиц техники и им удалось уже ликвидировать 3 лесных пожара на площади более 2 тыс. га. Власти региона заявляют, что им удается пока еще контролировать ситуацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»