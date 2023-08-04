«Росморречфлот»: Восстановительные работы на атакованном Украиной танкере «Сиг» приостановлены

Работы по восстановлению танкера «Сиг», который вчера в Керченском проливе был атакован украинским морским беспилотником и получил вследствие этого повреждения, приостановлены. Об этом информирует «Росморречфлот» у себя в Telegram-канале и называет причиной этого ухудшение погодных условий в районе проведения аварийно-спасательных работ.

Отмечается, что танкер «Сиг» продолжает сохранять плавучесть. Сейчас он стоит на якоре, вода уже не проникает вовнутрь. Машинное отделение, затопленное после удара беспилотника, к настоящему моменту задраено.

Загрязнений окружающей среды не выявлено.

«Росморречфлот» указывает, что судном «Водолаз Кузьминых» из Анапы к месту стоянки танкера доставлены материалы, необходимые для ремонта. Как только погода позволит, работы по восстановлению, в том числе по установке жесткого пластыря, будут продолжены.

Напомним, за двое суток Украина атаковала два российских судна. Помимо удара по танкеру «Сиг», позавчера повреждения в результате подрыва безэкипажного катера получил большой десантный корабль «Оленегорский горняк». Военкоры пишут о крене в 40 градусов на левый борт. Минобороны данную информацию не подтвердило.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»