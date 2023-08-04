В Ярославской области похоронили 44-летнего участника СВО РФ Алексея Гомырова

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44-летнего участника «военной спецоперации» РФ на территории Украины Алексея Гомырова похоронили в Гаврилов-Яме Ярославской области.
Он был на фронте в составе ЧВК «Вагнер», пишет «76.ru».
Мужчина погиб 4 июля, спустя два дня после того, как в ЧВК заявили о «временном неучастии в «военной спецоперации». Его гибель подтвердили в администрации Гаврилов-Ямского района. «76.ru» удалось узнать, что Алексей Гомыров участвовал в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер».
У погибшего остались сестра и братья.
Стоит отметить, что ЧВК «Вагнер» 2 июня сообщила о приостановке набора наемников в связи с переездом в Белоруссию.
Минобороны РФ не дает информацию о потерях российской стороны за весь период «военной спецоперации», которая продолжается с 24 февраля 2022 года. При этом в региональных СМИ все же появляются публикации о погибших в боевых действиях мобилизованных, военных, добровольцах и бойцах ЧВК.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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