Росавиация: в РФ требуется порядка 100 тыс. операторов дронов

Россия готовит основу для будущего: Более 100 тыс. операторов дронов требуется для растущей отрасли беспилотников.

5 августа, Новосибирск - Замруководителя Росавиации Андрей Добряков объявил, что с учетом наличия в РФ свыше 100 тыс. зарегистрированных дронов, потребуется не менее ста тысяч операторов. Позиция "один к одному" является ключевым принципом в подходе к расчету.

Добряков подчеркнул, что речь идет о совершенно новом и интересном секторе экономики.

"Уже 100 тыс. операторов нам требуется. 100 тыс. человек мы рассматриваем на сегодня, на этот год," - отметил он.

В планах Росавиации проведение исследований для выяснения точного количества операторов, необходимых для работы с различными типами беспилотников. Добряков уточнил, что рассмотрение вариантов с разными соотношениями также будет частью исследовательской работы.

Эти заявления следуют за недавним утверждением правительства стратегии развития беспилотной авиации до 2035 года. Стратегия включает создание базового заказчика в 2023-2027 годах для консолидации спроса и предложения, что поможет преодолеть проблемы мелкосерийного производства. В долгосрочной перспективе роль базового заказчика может быть исключена по мере роста и развития рынка.

"Текущая потребность в 100 тыс. операторов дронов в России подчеркивает актуальность и быстрый рост сектора беспилотной авиации в стране. Новый сектор экономики требует специализированных навыков и квалификации, что ставит перед образовательными учреждениями и органами регулирования задачу быстрой подготовки квалифицированных кадров.

В долгосрочной перспективе, инвестиции в развитие технологий, образования и нормативно-правовой базы будут ключевыми факторами успеха в области беспилотной авиации. Включение частного сектора и сотрудничество с международными партнерами также могут способствовать ускорению этого процесса.

Таким образом, необходимость подготовки большого количества операторов дронов в России является не только вызовом, но и возможностью для развития новой и перспективной отрасли экономики, что может привести к созданию новых рабочих мест и стимулированию инновационного роста в стране." - считает Генеральный директор конструкторско-производственной компании «Новый Рубеж» Роман Минив.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»