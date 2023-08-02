Росавиация: в РФ требуется порядка 100 тыс. операторов дронов

Сегодня, 16:59

Image 16+
Росавиация: в РФ требуется порядка 100 тыс. операторов дронов
Фото из открытых источников

Россия готовит основу для будущего: Более 100 тыс. операторов дронов требуется для растущей отрасли беспилотников.

5 августа, Новосибирск - Замруководителя Росавиации Андрей Добряков объявил, что с учетом наличия в РФ свыше 100 тыс. зарегистрированных дронов, потребуется не менее ста тысяч операторов. Позиция "один к одному" является ключевым принципом в подходе к расчету.

Добряков подчеркнул, что речь идет о совершенно новом и интересном секторе экономики.

"Уже 100 тыс. операторов нам требуется. 100 тыс. человек мы рассматриваем на сегодня, на этот год," - отметил он.

В планах Росавиации проведение исследований для выяснения точного количества операторов, необходимых для работы с различными типами беспилотников. Добряков уточнил, что рассмотрение вариантов с разными соотношениями также будет частью исследовательской работы.

Эти заявления следуют за недавним утверждением правительства стратегии развития беспилотной авиации до 2035 года. Стратегия включает создание базового заказчика в 2023-2027 годах для консолидации спроса и предложения, что поможет преодолеть проблемы мелкосерийного производства. В долгосрочной перспективе роль базового заказчика может быть исключена по мере роста и развития рынка.

"Текущая потребность в 100 тыс. операторов дронов в России подчеркивает актуальность и быстрый рост сектора беспилотной авиации в стране. Новый сектор экономики требует специализированных навыков и квалификации, что ставит перед образовательными учреждениями и органами регулирования задачу быстрой подготовки квалифицированных кадров.
В долгосрочной перспективе, инвестиции в развитие технологий, образования и нормативно-правовой базы будут ключевыми факторами успеха в области беспилотной авиации. Включение частного сектора и сотрудничество с международными партнерами также могут способствовать ускорению этого процесса.
Таким образом, необходимость подготовки большого количества операторов дронов в России является не только вызовом, но и возможностью для развития новой и перспективной отрасли экономики, что может привести к созданию новых рабочих мест и стимулированию инновационного роста в стране." - считает Генеральный директор конструкторско-производственной компании «Новый Рубеж» Роман Минив.


Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Росавиация: в РФ требуется порядка 100 тыс. операторов дронов

Сегодня, 16:59

Власти ответили, могут ли женщины РФ служить по контракту

Сегодня, 12:34

Опубликована запись переговоров с атакованного ВСУ российского танкера SIG

Сегодня, 09:24

Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась на тараканов и жуткий туалет в детской больнице

Вчера, 14:34

Коц заявил о повреждении десантного корабля ВМФ РФ при атаке ВСУ

Вчера, 13:29

Mash: не менее 20 военкоматов по всей территории России пытались поджечь 1 августа

2-08-2023, 11:24

Десантник из Кургана Вадим Сивков сообщил о своем боевом опыте в зоне СВО РФ

2-08-2023, 10:24

Уехавшего на СВО РФ из колонии жителя Курганской области ищут родственники

2-08-2023, 08:59

Список контактных лиц самарского бойца Сергея Глушкова, погибшего в зоне СВО, был нарушен

1-08-2023, 08:54

В Прикамье простились с погибшим в зоне СВО РФ военнослужащим Денисом Нуреевым

1-08-2023, 08:19

Родные российского бойца рассказали, какие зарплаты получают добровольцы в СВО

31-07-2023, 08:19

Военный эксперт Дандыкин заявил о большой дальности беспилотников при атаке «Москва-Сити»

30-07-2023, 17:49

Российский боец рассказал о борьбе с беспилотниками ВСУ

29-07-2023, 13:04

В Петрозаводске у трехлетнего ребенка развился редкий синдром от укуса комара

28-07-2023, 19:04

Мобилизованный из Невьянска не получил ни одной выплаты с сентября 2022

28-07-2023, 13:49

Россияне стали чаще оплачивать туры и авиабилеты в рассрочку

28-07-2023, 08:49

На валютном счету бывшего губернатора Челябинской области Дубровского нашли 1,3 млн долларов

27-07-2023, 10:14

Жительница Ярославля рассказала об отдыхе в Крыму в условиях спецоперации

27-07-2023, 08:59

В Ярославле простились с военнослужащим СВО РФ Александром Грязновым

27-07-2023, 08:09

Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

26-07-2023, 16:24

Возможно, Вам будет интересно

В Чехии обвиняют Россию в подготовке массового бунта граждан страны

В Чехии обвиняют Россию в подготовке массового бунта граждан страны

3-08-2023, 18:29

0

Власти Праги обеспокоены антисистемными движениями и обвиняют в беспорядках Россию. По их мнению, Москва якобы влияет...

Подробнее
В АТОР: отдых в ОАЭ стал дешевле Турции

В АТОР: отдых в ОАЭ стал дешевле Турции

3-08-2023, 08:54

0

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что ОАЭ и Греция могут заменить россиянам...

Подробнее
Россия запрещает продавать рис, а Китай ищет способы накормить голодающих

Россия запрещает продавать рис, а Китай ищет способы накормить голодающих

Вчера, 16:14

0

Россия запрещает экспорт риса, так как ей самой его не хватает. Российский рис не такого качества, чтобы его раскупали...

Подробнее
РИАН перечислило ТОП-5 турецких курортов для тех, кто любит Грецию

РИАН перечислило ТОП-5 турецких курортов для тех, кто любит Грецию

Вчера, 11:59

0

Издание «Ria.ru» рекомендовало любителям отдыха в Греции обратить внимание на пять курортов Турции, которые похожие по...

Подробнее
РИАН: США пришлось отдать «самое ценное» за свои долги

РИАН: США пришлось отдать «самое ценное» за свои долги

Вчера, 12:49

0

Международное агентство «Fitch» сообщило, что риски долгосрочного дефолта экономики США изменены с ААА до АА+. Как...

Подробнее
Rg.ru: Эксперт Осипова сообщила подешевеет ли отдых в Турции в 2023

Rg.ru: Эксперт Осипова сообщила подешевеет ли отдых в Турции в 2023

Вчера, 08:39

0

Из-за ослабления рубля отдых за рубежом для российских туристов существенно подорожал, но к концу года стоимость туров...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров