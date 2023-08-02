Власти ответили, могут ли женщины РФ служить по контракту

Могут ли женщины отправиться на фронт, рассказали власти Ярославской области.

Пользователь под ником Анна Юрьевна задала вопрос о возможности службы женщин в зоне проведения «военной спецоперации» на территории Украины. Вопрос был задан под постом от губернатора региона, в котором он сообщил, что на фронт снова отправляются контрактники, набранные в Ярославской области.

«Я бы пошла. Помочь готовить, помочь с перевязками», — написала Анна.

Оказалось, что женщины тоже могут попасть на фронт. Но только как медики. То есть, чтобы заключить контракт и попасть на службу в зону проведения «военной спецоперации» необходим диплом о медицинском образовании.

Также можно попасть в зону проведения «военной спецоперации» как волонтер, чтобы помогать бойцам и местным жителям.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»