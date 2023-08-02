Опубликована запись переговоров с атакованного ВСУ российского танкера SIG

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опубликовал переговоры с капитаном российского танкера SIG, который был поврежден во время атаки надводными дронами.

Переговоры Рогов разместил в своем Telegram-канале, пишет «МК».

Со слов капитана, танкер остался на плаву, хотя вода поднялась до уровня ватерлинии. Машинное отделение все же затопило и самостоятельно судно передвигаться не может.

Капитан уточнил, что никаких дополнительных мер экипаж не предпринимал. Балласт удается соблюдать за счет пустых танков.

Танкер попал под удар, когда находился в 32-х морских милях от Керченского пролива. Детонация на корабле была видна с полуострова.

Отметим, удары по российским военным объектам в Крыму и Черном море начались после того, как РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»