Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась на тараканов и жуткий туалет в детской больнице

Сегодня, 14:34

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Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась на тараканов и жуткий туалет в детской больнице
Фото из открытых источников

В нижегородской областной детской больнице, которая находится на улице Ванеева, бегают тараканы, сообщает местная жительница. Женщина разместила видео из офтальмологического отделения, на котором можно заметить, как по кровати ползают несколько тараканов. Нижегородка пожаловалась на состояние душевой комнаты и ржавую воду. Также она сообщила, что коечные матрасы изорваны, а на окнах отсутствуют москитные сетки. 

«Но такое состояние, я считаю, недопустимо! Здесь лежат дети, да, просто люди! А такие условия только для свиней», — сообщает женщина.

Она также рассказала, что дверь в туалете не закрывается.

Нижегородка призвала главу региона и руководство областного Минздрава обратить внимание на состояние медучреждения. Отметим, что с весны прошлого года в нижегородской областной детской больнице проводится капитальный ремонт. На эти цели из бюджета страны будут направлены почти 2,5 млрд рублей за три года: по 764,8 млн – в 2022-м и 2023-м и 942,9 млн рублей – в 2024-м. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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