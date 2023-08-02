Коц заявил о повреждении десантного корабля ВМФ РФ при атаке ВСУ

В Чехии обвиняют Россию в подготовке массового бунта граждан страны
Власти Праги обеспокоены антисистемными движениями и обвиняют в беспорядках Россию. По их мнению, Москва якобы влияет...Подробнее
ВСУ удалось повредить десантный корабль «Оленегорский горняк» Черноморского флота РФ. Об этом сообщил в своем Telegram военкор Александр Коц.
По его мнению, учитывая произошедшее, России следует задуматься над тем, как отрезать Украину от Черного моря. Пока же стоит ожидать повторения атак на российские корабли и морские объекты.
Коц заявил, что ВСУ ударили по базе в Новороссийске надводными беспилотниками. В Министерстве обороны России не прокомментировали эту информацию.
«При отражении атаки поврежден большой десантный корабль «Оленегорский горняк». Война — штука такая, без потерь не бывает. Тут только один рецепт — отрезать Украину физически от Черного моря», — написал Коц.
Он уверен, что атак будет больше и вскоре ВСУ могут начать осуществлять еще более массированные атаки. По словам военкора, у ВСУ есть целая линейка морских дронов разного типа, как своего производства с западными комплектующими, так и предоставленные британцами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Власти Праги обеспокоены антисистемными движениями и обвиняют в беспорядках Россию. По их мнению, Москва якобы влияет...Подробнее
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что ОАЭ и Греция могут заменить россиянам...Подробнее
В России продолжают расти цены на автомобили и эксперты говорят о том, что пока нет оснований ожидать обратной...Подробнее
Эксперты РАНХиГС Александр Абрамов и Мария Чернова рассказали о негативных последствиях пенсионной реформы. Они...Подробнее
Родственники мужчины из Курганской области пытаются его найти после того как он попал на фронт. Они сообщили, что...Подробнее
Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян высказался о том, могут ли россиянам запретить...Подробнее