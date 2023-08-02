Коц заявил о повреждении десантного корабля ВМФ РФ при атаке ВСУ

Сегодня, 13:29

Image 16+
Коц заявил о повреждении десантного корабля ВМФ РФ при атаке ВСУ
Фото из открытых источников

ВСУ удалось повредить десантный корабль «Оленегорский горняк» Черноморского флота РФ. Об этом сообщил в своем Telegram военкор Александр Коц.

По его мнению, учитывая произошедшее, России следует задуматься над тем, как отрезать Украину от Черного моря. Пока же стоит ожидать повторения атак на российские корабли и морские объекты.

Коц заявил, что ВСУ ударили по базе в Новороссийске надводными беспилотниками. В Министерстве обороны России не прокомментировали эту информацию.

«При отражении атаки поврежден большой десантный корабль «Оленегорский горняк». Война — штука такая, без потерь не бывает. Тут только один рецепт — отрезать Украину физически от Черного моря», — написал Коц.

Он уверен, что атак будет больше и вскоре ВСУ могут начать осуществлять еще более массированные атаки. По словам военкора, у ВСУ есть целая линейка морских дронов разного типа, как своего производства с западными комплектующими, так и предоставленные британцами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Коц заявил о повреждении десантного корабля ВМФ РФ при атаке ВСУ

Сегодня, 13:29

Mash: не менее 20 военкоматов по всей территории России пытались поджечь 1 августа

2-08-2023, 11:24

Десантник из Кургана Вадим Сивков сообщил о своем боевом опыте в зоне СВО РФ

2-08-2023, 10:24

Уехавшего на СВО РФ из колонии жителя Курганской области ищут родственники

2-08-2023, 08:59

Список контактных лиц самарского бойца Сергея Глушкова, погибшего в зоне СВО, был нарушен

1-08-2023, 08:54

В Прикамье простились с погибшим в зоне СВО РФ военнослужащим Денисом Нуреевым

1-08-2023, 08:19

Родные российского бойца рассказали, какие зарплаты получают добровольцы в СВО

31-07-2023, 08:19

Военный эксперт Дандыкин заявил о большой дальности беспилотников при атаке «Москва-Сити»

30-07-2023, 17:49

Российский боец рассказал о борьбе с беспилотниками ВСУ

29-07-2023, 13:04

В Петрозаводске у трехлетнего ребенка развился редкий синдром от укуса комара

28-07-2023, 19:04

Мобилизованный из Невьянска не получил ни одной выплаты с сентября 2022

28-07-2023, 13:49

Россияне стали чаще оплачивать туры и авиабилеты в рассрочку

28-07-2023, 08:49

На валютном счету бывшего губернатора Челябинской области Дубровского нашли 1,3 млн долларов

27-07-2023, 10:14

Жительница Ярославля рассказала об отдыхе в Крыму в условиях спецоперации

27-07-2023, 08:59

В Ярославле простились с военнослужащим СВО РФ Александром Грязновым

27-07-2023, 08:09

Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

26-07-2023, 16:24

Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в РФ в октябре 2023 года

26-07-2023, 16:09

Mash: Под Ярославлем мужчина заявил в полицию на свою мать, не пустившую его на СВО

26-07-2023, 14:29

Минздрав: Расширение перечня ПКУ не сделает экстренную контрацепцию в России менее доступной

26-07-2023, 14:19

Гидрометцентр: В нескольких регионах России прогнозируется сильная жара

26-07-2023, 08:24

Возможно, Вам будет интересно

В Чехии обвиняют Россию в подготовке массового бунта граждан страны

В Чехии обвиняют Россию в подготовке массового бунта граждан страны

Вчера, 18:29

0

Власти Праги обеспокоены антисистемными движениями и обвиняют в беспорядках Россию. По их мнению, Москва якобы влияет...

Подробнее
В АТОР: отдых в ОАЭ стал дешевле Турции

В АТОР: отдых в ОАЭ стал дешевле Турции

Вчера, 08:54

0

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что ОАЭ и Греция могут заменить россиянам...

Подробнее
В РФ дорожают авто — и китайские, и отечественные

В РФ дорожают авто — и китайские, и отечественные

2-08-2023, 13:04

0

В России продолжают расти цены на автомобили и эксперты говорят о том, что пока нет оснований ожидать обратной...

Подробнее
Эксперты РАНХиГС Александр Абрамов и Мария Чернова считают, что реформа пенсионных накоплений оказалась неудачной

Эксперты РАНХиГС Александр Абрамов и Мария Чернова считают, что реформа пенсионных накоплений оказалась неудачной

2-08-2023, 09:09

0

Эксперты РАНХиГС Александр Абрамов и Мария Чернова рассказали о негативных последствиях пенсионной реформы. Они...

Подробнее
Уехавшего на СВО РФ из колонии жителя Курганской области ищут родственники

Уехавшего на СВО РФ из колонии жителя Курганской области ищут родственники

2-08-2023, 08:59

0

Родственники мужчины из Курганской области пытаются его найти после того как он попал на фронт. Они сообщили, что...

Подробнее
Вице-президент АТА Алексан Мкртчян: нельзя говорить о запрете россиянам приезжать в Грузию

Вице-президент АТА Алексан Мкртчян: нельзя говорить о запрете россиянам приезжать в Грузию

2-08-2023, 14:49

0

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян высказался о том, могут ли россиянам запретить...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров