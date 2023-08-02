Коц заявил о повреждении десантного корабля ВМФ РФ при атаке ВСУ

ВСУ удалось повредить десантный корабль «Оленегорский горняк» Черноморского флота РФ. Об этом сообщил в своем Telegram военкор Александр Коц.

По его мнению, учитывая произошедшее, России следует задуматься над тем, как отрезать Украину от Черного моря. Пока же стоит ожидать повторения атак на российские корабли и морские объекты.

Коц заявил, что ВСУ ударили по базе в Новороссийске надводными беспилотниками. В Министерстве обороны России не прокомментировали эту информацию.

«При отражении атаки поврежден большой десантный корабль «Оленегорский горняк». Война — штука такая, без потерь не бывает. Тут только один рецепт — отрезать Украину физически от Черного моря», — написал Коц.

Он уверен, что атак будет больше и вскоре ВСУ могут начать осуществлять еще более массированные атаки. По словам военкора, у ВСУ есть целая линейка морских дронов разного типа, как своего производства с западными комплектующими, так и предоставленные британцами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»