Mash: не менее 20 военкоматов по всей территории России пытались поджечь 1 августа

Сегодня, 11:24

Image 16+
Mash: не менее 20 военкоматов по всей территории России пытались поджечь 1 августа
Фото из открытых источников

Только за вторник, первого августа, по всей территории России были совершены попытки поджога не менее 20 военкоматов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, передает издание «Правда.ру».

За последние дни активизировались колл-центры мошенников. Последние представляются силовиками и предлагают гражданам решить свои проблемы в обмен на поджог военкоматов. Тем, кто пристал на такие предложения, грозят реальные сроки заключения.

В Москве в поджоге военкоматов были уличены граждане пенсионного возраста — женщина 62 лет и мужчина 69 лет.

В Волгограде вечером виновницей инцидента с военным комиссариатом стала пенсионерка постарше — ей 82 года. В Казани отличилась молодая женщина — 31-летняя местная жительница под служебное авто метнула два коктейля Молотова.

Но самой молодой поджигательницей стала юная леди из Уфы. Поджог местного военкомата устроила 18-летняя девушка, работающая продавцом в детском магазине. Через час после случившегося ее задержали.

Всего же, как утверждают авторы канала, вчера граждане России пытались сжечь около 20 военкоматов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Mash: не менее 20 военкоматов по всей территории России пытались поджечь 1 августа

Сегодня, 11:24

Десантник из Кургана Вадим Сивков сообщил о своем боевом опыте в зоне СВО РФ

Сегодня, 10:24

Уехавшего на СВО РФ из колонии жителя Курганской области ищут родственники

Сегодня, 08:59

Список контактных лиц самарского бойца Сергея Глушкова, погибшего в зоне СВО, был нарушен

Вчера, 08:54

В Прикамье простились с погибшим в зоне СВО РФ военнослужащим Денисом Нуреевым

Вчера, 08:19

Родные российского бойца рассказали, какие зарплаты получают добровольцы в СВО

31-07-2023, 08:19

Военный эксперт Дандыкин заявил о большой дальности беспилотников при атаке «Москва-Сити»

30-07-2023, 17:49

Российский боец рассказал о борьбе с беспилотниками ВСУ

29-07-2023, 13:04

В Петрозаводске у трехлетнего ребенка развился редкий синдром от укуса комара

28-07-2023, 19:04

Мобилизованный из Невьянска не получил ни одной выплаты с сентября 2022

28-07-2023, 13:49

Россияне стали чаще оплачивать туры и авиабилеты в рассрочку

28-07-2023, 08:49

На валютном счету бывшего губернатора Челябинской области Дубровского нашли 1,3 млн долларов

27-07-2023, 10:14

Жительница Ярославля рассказала об отдыхе в Крыму в условиях спецоперации

27-07-2023, 08:59

В Ярославле простились с военнослужащим СВО РФ Александром Грязновым

27-07-2023, 08:09

Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

26-07-2023, 16:24

Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в РФ в октябре 2023 года

26-07-2023, 16:09

Mash: Под Ярославлем мужчина заявил в полицию на свою мать, не пустившую его на СВО

26-07-2023, 14:29

Минздрав: Расширение перечня ПКУ не сделает экстренную контрацепцию в России менее доступной

26-07-2023, 14:19

Гидрометцентр: В нескольких регионах России прогнозируется сильная жара

26-07-2023, 08:24

В Челябинске семья переселенцев не может купить квартиру по госпрограмме

26-07-2023, 08:09

Возможно, Вам будет интересно

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти

30-07-2023, 21:49

0

Грузия должна быть открыта для туристов, в том числе и с моря. Об этом сообщает издание ТАСС. Официальные лица Грузии...

Подробнее
Политолог РФ Ищенко: Запад выдвинет России ультиматум о согласии на «формулу мира» Зеленского

Политолог РФ Ищенко: Запад выдвинет России ультиматум о согласии на «формулу мира» Зеленского

31-07-2023, 14:59

0

Политолог Ростислав Ищенко уверен в том, что Запад будет выдвигать ультиматум Москве, чтобы вынудить принять условия,...

Подробнее
Родные российского бойца рассказали, какие зарплаты получают добровольцы в СВО

Родные российского бойца рассказали, какие зарплаты получают добровольцы в СВО

31-07-2023, 08:19

0

Родственники военных из Самары рассказали о том, сколько платят добровольцам, которые отправились на фронт, чтобы...

Подробнее
В американском Лос-Анджелесе мужчина с двумя половыми органами решил удалить один из них

В американском Лос-Анджелесе мужчина с двумя половыми органами решил удалить один из них

31-07-2023, 12:34

0

Житель Лос-Анджелеса родился с редкой генетической аномалией — дифаллией. Эта патология предполагает развитие двух...

Подробнее
Россиянка, ставшая русалкой в Китае, рассказала о своей работе

Россиянка, ставшая русалкой в Китае, рассказала о своей работе

31-07-2023, 10:14

0

С мая этого года 25-летняя жительница Краснодара Дарья работает русалкой в Китае. Девушка узнала об этой профессии...

Подробнее
Эксперт по туризму Котляр рассказала о необходимости утилизировать посадочные талоны после полета

Эксперт по туризму Котляр рассказала о необходимости утилизировать посадочные талоны после полета

31-07-2023, 17:24

0

Посадочные талоны на самолет представляют собой потенциальную опасность, поэтому их надо вовремя утилизировать. Они...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров