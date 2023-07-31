Mash: не менее 20 военкоматов по всей территории России пытались поджечь 1 августа

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Только за вторник, первого августа, по всей территории России были совершены попытки поджога не менее 20 военкоматов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, передает издание «Правда.ру».
За последние дни активизировались колл-центры мошенников. Последние представляются силовиками и предлагают гражданам решить свои проблемы в обмен на поджог военкоматов. Тем, кто пристал на такие предложения, грозят реальные сроки заключения.
В Москве в поджоге военкоматов были уличены граждане пенсионного возраста — женщина 62 лет и мужчина 69 лет.
В Волгограде вечером виновницей инцидента с военным комиссариатом стала пенсионерка постарше — ей 82 года. В Казани отличилась молодая женщина — 31-летняя местная жительница под служебное авто метнула два коктейля Молотова.
Но самой молодой поджигательницей стала юная леди из Уфы. Поджог местного военкомата устроила 18-летняя девушка, работающая продавцом в детском магазине. Через час после случившегося ее задержали.
Всего же, как утверждают авторы канала, вчера граждане России пытались сжечь около 20 военкоматов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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