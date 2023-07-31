Десантник из Кургана Вадим Сивков сообщил о своем боевом опыте в зоне СВО РФ

Об участии в военных действиях на территории Украины рассказал десантник из Кургана, поздравив своих товарищей с днем ВДВ.

В этом году 2 августа День ВДВ в Кургане отмечают около Мемориального комплекса, пишет «45.ru». Там организовали торжественные мероприятия.

Сержант гвардии Вадим Сивков, общаясь с десантниками, отметил, что побывал на передовой, поскольку участвовал в боевых действиях на территории Украины. Он уже вернулся домой и награжден медалью «За отвагу». По его словам, награду ему дали за спасение раненого боевого товарища.

«Донес, за это награжден. Он остался жив. Героем себя не считаю, это наша работа», — отметил он.

Отметим, хотя «военная спецоперация» РФ на территории Украины продолжается уже почти полтора года, Минобороны РФ не дает подробной информации о потерях российской стороны. Узнать о погибших можно из региональных СМИ, которые публикуют некрологи с именами бойцов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»