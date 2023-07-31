Уехавшего на СВО РФ из колонии жителя Курганской области ищут родственники

Сегодня, 08:59

Image 16+
Уехавшего на СВО РФ из колонии жителя Курганской области ищут родственники
Фото из открытых источников

Родственники мужчины из Курганской области пытаются его найти после того как он попал на фронт.

Они сообщили, что Евгений Г. отправился в зону боевых действий из колонии №2 на станции «Просвет». Он провел в исправительном учреждении три года, пишет «45.ru».

Поиском пропавшего бойца занялась подруга семьи. По ее словам, Евгений отправился на СВО на добровольной основе, заключив контракт с Минобороны.

«С нами он советовался, но они же никого не слушают, сами все знают. 18 мая они выбыли из колонии. Этапировали их в Ростов. Там они подписали контракт на шесть месяцев. Выходил на связь последний раз 4 июля», — сообщила женщина.

Пока ей удалось узнать, что его нет ни среди раненых, ни среди погибших. Не числится он и в списке пропавших. Теперь родные Евгения волнуются, что не смогут получить выплаты, если не будет установлено, где и когда он погиб. Справку о том, что он участвует в «военной спецоперации», им не выдали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Список контактных лиц самарского бойца Сергея Глушкова, погибшего в зоне СВО, был нарушен

Вчера, 08:54

В Прикамье простились с погибшим в зоне СВО РФ военнослужащим Денисом Нуреевым

Вчера, 08:19

Родные российского бойца рассказали, какие зарплаты получают добровольцы в СВО

31-07-2023, 08:19

Военный эксперт Дандыкин заявил о большой дальности беспилотников при атаке «Москва-Сити»

30-07-2023, 17:49

Российский боец рассказал о борьбе с беспилотниками ВСУ

29-07-2023, 13:04

В Петрозаводске у трехлетнего ребенка развился редкий синдром от укуса комара

28-07-2023, 19:04

Мобилизованный из Невьянска не получил ни одной выплаты с сентября 2022

28-07-2023, 13:49

Россияне стали чаще оплачивать туры и авиабилеты в рассрочку

28-07-2023, 08:49

На валютном счету бывшего губернатора Челябинской области Дубровского нашли 1,3 млн долларов

27-07-2023, 10:14

Жительница Ярославля рассказала об отдыхе в Крыму в условиях спецоперации

27-07-2023, 08:59

В Ярославле простились с военнослужащим СВО РФ Александром Грязновым

27-07-2023, 08:09

Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

26-07-2023, 16:24

Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в РФ в октябре 2023 года

26-07-2023, 16:09

Mash: Под Ярославлем мужчина заявил в полицию на свою мать, не пустившую его на СВО

26-07-2023, 14:29

Минздрав: Расширение перечня ПКУ не сделает экстренную контрацепцию в России менее доступной

26-07-2023, 14:19

Гидрометцентр: В нескольких регионах России прогнозируется сильная жара

26-07-2023, 08:24

В Челябинске семья переселенцев не может купить квартиру по госпрограмме

26-07-2023, 08:09

Пропавшего на СВО РФ 39-летнего мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

25-07-2023, 13:44

Белгородские власти отказываются ремонтировать пострадавшие от обстрелов дома

24-07-2023, 11:59

Тяжело больной южноуралец Валерий Лымарь полтора месяца не может получить лекарства

23-07-2023, 07:04

Возможно, Вам будет интересно

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти

30-07-2023, 21:49

0

Грузия должна быть открыта для туристов, в том числе и с моря. Об этом сообщает издание ТАСС. Официальные лица Грузии...

Подробнее
Политолог РФ Ищенко: Запад выдвинет России ультиматум о согласии на «формулу мира» Зеленского

Политолог РФ Ищенко: Запад выдвинет России ультиматум о согласии на «формулу мира» Зеленского

31-07-2023, 14:59

0

Политолог Ростислав Ищенко уверен в том, что Запад будет выдвигать ультиматум Москве, чтобы вынудить принять условия,...

Подробнее
Родные российского бойца рассказали, какие зарплаты получают добровольцы в СВО

Родные российского бойца рассказали, какие зарплаты получают добровольцы в СВО

31-07-2023, 08:19

0

Родственники военных из Самары рассказали о том, сколько платят добровольцам, которые отправились на фронт, чтобы...

Подробнее
В американском Лос-Анджелесе мужчина с двумя половыми органами решил удалить один из них

В американском Лос-Анджелесе мужчина с двумя половыми органами решил удалить один из них

31-07-2023, 12:34

0

Житель Лос-Анджелеса родился с редкой генетической аномалией — дифаллией. Эта патология предполагает развитие двух...

Подробнее
Россиянка, ставшая русалкой в Китае, рассказала о своей работе

Россиянка, ставшая русалкой в Китае, рассказала о своей работе

31-07-2023, 10:14

0

С мая этого года 25-летняя жительница Краснодара Дарья работает русалкой в Китае. Девушка узнала об этой профессии...

Подробнее
Экономист Лобода: У рубля появится повод для оптимизма, который повлияет на его курс в сентябре

Экономист Лобода: У рубля появится повод для оптимизма, который повлияет на его курс в сентябре

30-07-2023, 11:34

0

Директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода проинформировал о том, что в августе текущего года на российский рубль...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров