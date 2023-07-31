Уехавшего на СВО РФ из колонии жителя Курганской области ищут родственники

Родственники мужчины из Курганской области пытаются его найти после того как он попал на фронт.

Они сообщили, что Евгений Г. отправился в зону боевых действий из колонии №2 на станции «Просвет». Он провел в исправительном учреждении три года, пишет «45.ru».

Поиском пропавшего бойца занялась подруга семьи. По ее словам, Евгений отправился на СВО на добровольной основе, заключив контракт с Минобороны.

«С нами он советовался, но они же никого не слушают, сами все знают. 18 мая они выбыли из колонии. Этапировали их в Ростов. Там они подписали контракт на шесть месяцев. Выходил на связь последний раз 4 июля», — сообщила женщина.

Пока ей удалось узнать, что его нет ни среди раненых, ни среди погибших. Не числится он и в списке пропавших. Теперь родные Евгения волнуются, что не смогут получить выплаты, если не будет установлено, где и когда он погиб. Справку о том, что он участвует в «военной спецоперации», им не выдали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»