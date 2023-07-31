Уехавшего на СВО РФ из колонии жителя Курганской области ищут родственники

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Родственники мужчины из Курганской области пытаются его найти после того как он попал на фронт.
Они сообщили, что Евгений Г. отправился в зону боевых действий из колонии №2 на станции «Просвет». Он провел в исправительном учреждении три года, пишет «45.ru».
Поиском пропавшего бойца занялась подруга семьи. По ее словам, Евгений отправился на СВО на добровольной основе, заключив контракт с Минобороны.
«С нами он советовался, но они же никого не слушают, сами все знают. 18 мая они выбыли из колонии. Этапировали их в Ростов. Там они подписали контракт на шесть месяцев. Выходил на связь последний раз 4 июля», — сообщила женщина.
Пока ей удалось узнать, что его нет ни среди раненых, ни среди погибших. Не числится он и в списке пропавших. Теперь родные Евгения волнуются, что не смогут получить выплаты, если не будет установлено, где и когда он погиб. Справку о том, что он участвует в «военной спецоперации», им не выдали.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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