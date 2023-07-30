Список контактных лиц самарского бойца Сергея Глушкова, погибшего в зоне СВО, был нарушен

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В Самаре военкомат нарушил порядок приоритетности при информировании родных погибшего бойца.
Родственники бывшего полицейского из Самары Сергея Глушко в интервью «63.RU» сообщили, как узнали о его смерти. Перед уходом на фронт все военные, мобилизованные, добровольцы составляют список тех, кому необходимо сообщить в случае их смерти. При этом список составляется с учетом приоритетности.
«Он вписал первым брата, а меня — второй, третьей — родную сестру, тетку, жену и дочь. Мать, понятно, в конец списка внес. Но что-то пошло не так, и список стал перевернутым. То есть мать стояла первая, а потом дочь и жена», — сообщила родственница погибшего.
Женщина отметила, что вначале не поверила о том, что Сергей погиб, поскольку подумала, что это обман. Но потом, осознав произошедшее, она собралась с родными ехать в деревню к матери погибшего, чтобы ей сообщить обо всем. Но женщине рассказали о гибели ее сына соседи, поскольку по деревне уже разошлась эта новость. Ее состояние, конечно же, сейчас желает лучшего. Она тяжело переживает гибель сына, и вряд ли материальная компенсация станет для нее утешением.
Отметим, Минобороны РФ не дает информации о точном количестве погибших на фронте российских бойцов, хотя «военная спецоперация» на территории Украины продолжается уже почти полтора года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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