В Прикамье простились с погибшим в зоне СВО РФ военнослужащим Денисом Нуреевым

Сегодня, 08:19

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В Прикамье простились с погибшим в зоне СВО РФ военнослужащим Денисом Нуреевым
Фото из открытых источников

В Пермском крае похоронили Дениса Нуриева, погибшего в зоне проведения «военной спецоперации» на территории Украины.

Церемония прощания с военнослужащим проходила с почестями. О прощании с бойцом сообщил общественности глава Губахинского округа Николай Лазейкин. Он также рассказал на своей странице в соцсети, что похороны героически погибшего Дениса Нуреева состоялись в Гремячинске.

Глава округа выразил соболезнование семье погибшего, и пообещал, что его будут помнить соотечественники. Посмертно Дениса Нуреева наградили орденом Мужества.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ не дает точной информации о погибших на фронте, хотя «военная спецоперация» продолжается уже почти полтора года и региональные СМИ часто публикуют некрологи погибших бойцов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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