Родные бойца рассказали, какие зарплаты получают добровольцы в СВО РФ

Сегодня, 08:19

Image 16+
Родные бойца рассказали, какие зарплаты получают добровольцы в СВО РФ
Фото из открытых источников

Родственники военных из Самары рассказали о том, сколько платят добровольцам, которые отправились на фронт, чтобы участвовать в «военной спецоперации» на территории Украины.

Также «63.RU» удалось узнать, куда тратят деньги военные.

Сейчас добровольцам платят  примерно 205 000 - 230 000 рублей ежемесячно. Но, как утверждает родственница одного из добровольцев, им приходится много помогать тем, кто на фронте. Все потому, что военные многое покупают сами.

«Он выслал мне зарплатную карту. Регулярно звонил и просил скинуть 10 000 рублей, чтобы их снять. Они с сослуживцами через неделю после приезда на СВО скинулись, за 35 000 купили машину. Автомобиль им нужен был для того, чтобы с передовой уехать в случае необходимости и не ждать, пока их заберут», — рассказала близкая родственница военного.

По ее словам, были случаи, когда ее родственник около недели не выходил на связь. Оказалось, что ему пришлось длительное время прожить в лесу, поскольку поломался автомобиль и они не могли добраться в место расположения, поэтому ждали, пока их заберут сослуживцы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Родные бойца рассказали, какие зарплаты получают добровольцы в СВО РФ

Сегодня, 08:19

Военный эксперт Дандыкин заявил о большой дальности беспилотников при атаке «Москва-Сити»

Вчера, 17:49

Российский боец рассказал о борьбе с беспилотниками ВСУ

29-07-2023, 13:04

В Петрозаводске у трехлетнего ребенка развился редкий синдром от укуса комара

28-07-2023, 19:04

Мобилизованный из Невьянска не получил ни одной выплаты с сентября 2022

28-07-2023, 13:49

Россияне стали чаще оплачивать туры и авиабилеты в рассрочку

28-07-2023, 08:49

На валютном счету бывшего губернатора Челябинской области Дубровского нашли 1,3 млн долларов

27-07-2023, 10:14

Жительница Ярославля рассказала об отдыхе в Крыму в условиях спецоперации

27-07-2023, 08:59

В Ярославле простились с военнослужащим СВО РФ Александром Грязновым

27-07-2023, 08:09

Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

26-07-2023, 16:24

Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в РФ в октябре 2023 года

26-07-2023, 16:09

Mash: Под Ярославлем мужчина заявил в полицию на свою мать, не пустившую его на СВО

26-07-2023, 14:29

Минздрав: Расширение перечня ПКУ не сделает экстренную контрацепцию в России менее доступной

26-07-2023, 14:19

Гидрометцентр: В нескольких регионах России прогнозируется сильная жара

26-07-2023, 08:24

В Челябинске семья переселенцев не может купить квартиру по госпрограмме

26-07-2023, 08:09

Пропавшего на СВО РФ 39-летнего мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

25-07-2023, 13:44

Белгородские власти отказываются ремонтировать пострадавшие от обстрелов дома

24-07-2023, 11:59

Тяжело больной южноуралец Валерий Лымарь полтора месяца не может получить лекарства

23-07-2023, 07:04

Военный эксперт Матвийчук назвал Игоря Стрелкова «бесполезной фигурой»

22-07-2023, 14:44

Сивков заявил о полном господстве Военно-морского флота РФ на Черном море

22-07-2023, 13:44

Возможно, Вам будет интересно

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти

Вчера, 21:49

0

Грузия должна быть открыта для туристов, в том числе и с моря. Об этом сообщает издание ТАСС. Официальные лица Грузии...

Подробнее
В Грузии россиян с круизного лайнера встретили митингом и напугали детей

В Грузии россиян с круизного лайнера встретили митингом и напугали детей

28-07-2023, 15:09

0

В Грузии продолжают показывать, как они «любят» россиян. Российские пассажиры круизного лайнера Astoria Grandeа,...

Подробнее
Вписались не туда: Китай окатил Европу холодным душем

Вписались не туда: Китай окатил Европу холодным душем

29-07-2023, 10:29

0

Европа оказалась втянутой в «войну чипов», которая развернулась между Вашингтоном и Пекином. Известно, что Китай...

Подробнее
Родные бойца рассказали, какие зарплаты получают добровольцы в СВО РФ

Родные бойца рассказали, какие зарплаты получают добровольцы в СВО РФ

Сегодня, 08:19

0

Родственники военных из Самары рассказали о том, сколько платят добровольцам, которые отправились на фронт, чтобы...

Подробнее
Венгерский министр считает, что условия для переговоров по Украине будут ухудшаться

Венгерский министр считает, что условия для переговоров по Украине будут ухудшаться

28-07-2023, 22:54

0

Сийярто призывает к активизации мирных переговоров в Украине. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических...

Подробнее
Экономист Лобода: У рубля появится повод для оптимизма, который повлияет на его курс в сентябре

Экономист Лобода: У рубля появится повод для оптимизма, который повлияет на его курс в сентябре

Вчера, 11:34

0

Директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода проинформировал о том, что в августе текущего года на российский рубль...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров