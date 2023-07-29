Родные бойца рассказали, какие зарплаты получают добровольцы в СВО РФ

Родственники военных из Самары рассказали о том, сколько платят добровольцам, которые отправились на фронт, чтобы участвовать в «военной спецоперации» на территории Украины.

Также «63.RU» удалось узнать, куда тратят деньги военные.

Сейчас добровольцам платят примерно 205 000 - 230 000 рублей ежемесячно. Но, как утверждает родственница одного из добровольцев, им приходится много помогать тем, кто на фронте. Все потому, что военные многое покупают сами.

«Он выслал мне зарплатную карту. Регулярно звонил и просил скинуть 10 000 рублей, чтобы их снять. Они с сослуживцами через неделю после приезда на СВО скинулись, за 35 000 купили машину. Автомобиль им нужен был для того, чтобы с передовой уехать в случае необходимости и не ждать, пока их заберут», — рассказала близкая родственница военного.

По ее словам, были случаи, когда ее родственник около недели не выходил на связь. Оказалось, что ему пришлось длительное время прожить в лесу, поскольку поломался автомобиль и они не могли добраться в место расположения, поэтому ждали, пока их заберут сослуживцы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»