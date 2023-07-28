Военный эксперт Дандыкин заявил о большой дальности беспилотников при атаке «Москва-Сити»

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По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, беспилотники, влетевшие в башни «Москва-Сити», имели большую дальность полета. Они могли запускаться с территории соседней Украины. Однако эксперт не стал исключать и вариант с запуском из Подмосковья.
«Сдается мне, что эти дроны имеют большую дальность. Вполне вероятно, что маршрут был заложен», — рассказал Дандыкин в комментарии NEWS.ru.
Особенность современных БПЛА в том, что они сохраняют малозаметность, так как изготавливаются из оптово-волоконных материалов.
Дандыкин обратил внимание на то, что у противника дронов много. Что-то он закупает, что-то ему передают западные партнеры, но многие беспилотники производит и сам. Тем не менее принимающие участие в атаке на «Москва-Сити» были обнаружены и подавлены средствами РЭБ.
Эффективность таких дронов падает, заключил эксперт.
Очередная БПЛА-атака на Москву была совершена сегодня под утро. Видео с одним из взрывов в «Москва-Сити» распространяется по сети.
В Минобороны отчитались, что один из беспилотников был уничтожен ПВО над Одинцовским районом, два подавлены РЭБ-системами - они потерпели крушение и угодили в нежилые помещения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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