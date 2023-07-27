Российский боец рассказал о борьбе с беспилотниками ВСУ

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
Российский военный с позывным «Охотник» рассказал о том, как на фронте борются с украинскими дронами.
По его словам, с начала конфликта военные РФ сами провели ряд усовершенствований вооружения, которого у них было, пишет «URA.Ru». И это повысило его эффективность.
«Благодаря их доработкам упростилось управление крупнокалиберным пулеметом и уменьшилась его отдача. Теперь бойцы с легкостью поражают и дроны, и квадрокоптеры, летящие над самой землей», — заявил «Охотник».
Эта установка используется для того, чтобы сбивать низколетящие дроны.
«Охотник» рассказал, что за 10 сбитых дронов можно получить госнаграду, поэтому российские бойцы стараются собирать доказательства того, что они сбивают украинские беспилотники.
Стоит отметить, что Украина не только производит свои дроны, но и завозит БПЛА из других стран.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
Далеко не все жители Шебекино получат компенсацию за уничтоженное имущество, о чем уже сообщили власти. Губернатор...Подробнее
Мобилизованный житель Свердловской области не получал зарплату с прошлого сентября. Об этом сообщает издание...Подробнее
В Грузии продолжают показывать, как они «любят» россиян. Российские пассажиры круизного лайнера Astoria Grandeа,...Подробнее
Европа оказалась втянутой в «войну чипов», которая развернулась между Вашингтоном и Пекином. Известно, что Китай...Подробнее
Сийярто призывает к активизации мирных переговоров в Украине. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических...Подробнее