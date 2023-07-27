Российский боец рассказал о борьбе с беспилотниками ВСУ

Российский военный с позывным «Охотник» рассказал о том, как на фронте борются с украинскими дронами.

По его словам, с начала конфликта военные РФ сами провели ряд усовершенствований вооружения, которого у них было, пишет «URA.Ru». И это повысило его эффективность.

«Благодаря их доработкам упростилось управление крупнокалиберным пулеметом и уменьшилась его отдача. Теперь бойцы с легкостью поражают и дроны, и квадрокоптеры, летящие над самой землей», — заявил «Охотник».

Эта установка используется для того, чтобы сбивать низколетящие дроны.

«Охотник» рассказал, что за 10 сбитых дронов можно получить госнаграду, поэтому российские бойцы стараются собирать доказательства того, что они сбивают украинские беспилотники.

Стоит отметить, что Украина не только производит свои дроны, но и завозит БПЛА из других стран.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»