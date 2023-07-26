В Петрозаводске у трехлетнего ребенка развился редкий синдром от укуса комара

Главврач первой детской поликлиники Петрозаводска Надежда Дрейзис рассказала о редком заболевании.

По ее словам, после укуса комара у трехлетнего мальчика повысилась температура, а на ноге на месте укуса возникла болезненная красно-коричневая шишка, которая сильно зудела. Также ребенок жаловался на общую слабость. Такие последствия не характерны для комариного укуса. Эти симптомы длились недолго, но мама ребенка решила проконсультироваться с врачом.

Как выяснилось, у мальчика проявилась редкая аллергическая реакция на укус комара - синдром Скитера. Как правило, такая реакция проявляется у маленьких детей. В некоторых случаях у пациентов развивается крапивница и лихорадка, а также увеличиваются лимфатические узлы. Врач назначила ребенку жаропонижающий препарат на случай повышения температуры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»