Мобилизованный из Невьянска не получил ни одной выплаты с сентября 2022

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
С сентября 2022 года мобилизованному из города Невьянска Свердловской области не начисляют положенные ему выплаты. Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.
Уже более девяти месяцев мобилизованный на фронте, так как в зону боевых действий его отправили еще в сентябре. И выплат он никаких не видел. По словам Иванова, он знает немало случаев, когда выплаты задерживают на 5 месяцев, но с такой длительной задержкой столкнулся впервые.
«Признаться, сам удивился. На моей памяти были случаи, когда парням не платили 4-5 месяцев. Но чтобы почти год – такого никогда», — заявил Иванов.
Депутат уже направил запрос в Главную военную прокуратуру по данному мобилизованному и еще по долгам перед 15 другими участниками СВО.
Стоит отметить, что Минобороны РФ не дает до сих пор информации о том, какое число российских военных погибло в зоне проведения «военной спецоперации» на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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