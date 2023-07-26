Мобилизованный из Невьянска не получил ни одной выплаты с сентября 2022

С сентября 2022 года мобилизованному из города Невьянска Свердловской области не начисляют положенные ему выплаты. Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

Уже более девяти месяцев мобилизованный на фронте, так как в зону боевых действий его отправили еще в сентябре. И выплат он никаких не видел. По словам Иванова, он знает немало случаев, когда выплаты задерживают на 5 месяцев, но с такой длительной задержкой столкнулся впервые.

«Признаться, сам удивился. На моей памяти были случаи, когда парням не платили 4-5 месяцев. Но чтобы почти год – такого никогда», — заявил Иванов.

Депутат уже направил запрос в Главную военную прокуратуру по данному мобилизованному и еще по долгам перед 15 другими участниками СВО.

Стоит отметить, что Минобороны РФ не дает до сих пор информации о том, какое число российских военных погибло в зоне проведения «военной спецоперации» на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»