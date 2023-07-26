Россияне стали чаще оплачивать туры и авиабилеты в рассрочку

По данным компании UKassa и туроператора ANEX, оборот платежей турагентств и сервисов по бронированию жилья в мае-июне, вырос вдвое по сравнению с минувшим годом. Как стало известно, россияне стали все чаще оплачивать туры и авиабилеты частями. Количество платежей, произведенных в «рассрочку», увеличилось в пять раз.

Средняя сумма оплаченных таким образом чеков увеличилась в 2,5 раза и составила 134 576 руб. Согласно последним данным, количество оплаченных туров увеличилось на 80%, а число плательщиков — на 36%. Туроператор ANEX сообщает, что большее число заявок на туры приходится на Турцию (77%). По 5,7% пришлось на Таиланд, Кубу и Египет, а на ОАЭ и Россию — по 2,8%. При выборе четырех- или пятизвездочных отелей, работающих по системе «все включено», россияне чаще всего отдают предпочтение Турции, Египту и Кубе.

Наиболее популярным направлением у российских туристов остается Турция. Спрос на Египет, Таиланд и Шри-Ланку увеличился за счет доступности авиабилетов. Уже второй год подряд ОАЭ входят в тройку лидеров. В этом году также увеличилось количество запросов на проведение отпуска в российских регионах. Об этом свидетельствуют данные UKassa, согласно которым россияне стали чаще путешествовать на автобусах и поездах.

Продажи на сайтах оплаты железнодорожных и автобусных билетов в мае-июне выросли на 71% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество купленных билетов увеличилось на 63%, а количество оплативших их людей — на 40%. Средняя сумма чека увеличилась на 5% и составила 4 891 рубль.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»